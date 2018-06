Senátor Valenta: Svůdným pohledem do basy

Převýchova dospělých lidí zcela absurdními pravidly je pro mě z kategorie totalitních systémů a jejich nesmyslných pravidel, které do svobodné společnosti odpovědných lidí nepatří. Ano, samozřejmě, to že v soukromé společnosti nařizují zaměstnancům, aby se na sebe nedívali déle než pět vteřin, je věcí této společnosti a jejích zaměstnanců, zda jsou ochotni se takovými pravidly řídit. A ano, samozřejmě, je to směšné a trapné.

Přesto mě tato zpráva nenechává klidným a příliš se jí raději nesměju. Protože se už mnohokrát stalo, že takových absurdit se chytly následně skupiny dobroserských aktivistů, kteří je následně začaly protlačovat do legislativy.

Dovedete si představit, že by se namlouvání gesty a pohledy stalo přestupkem či trestným činem? Pro mě by to bylo pravidlo ze společnosti, ve které bych opravdu žít nechtěl. Je to mimo jakoukoliv normálnost, mimo zdravý rozum a na úrovni Půlnočního království, ve kterém bylo zakázáno zpívat a smát se. Je povinností nás všech bránit normální svobodný svět.

Ivo Valenta BPP



