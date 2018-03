Senátor Valenta: Vymažeme školní fotky?

Už jsem poukazoval na mnoho nesmyslných regulací, ale zdá se, že proti novému evropskému nařízení o ochraně osobních údajů bylo vše doposud jen slabým odvarem. Tak zvané GDPR totiž již od 25. května zkomplikuje život snad úplně všem. Úřadům, živnostníkům, velkým firmám, městům, obcím, ale i školám. Jako tajemné stíny se postupně vynořují všechny pikantní souvislosti, které aplikace GPDR bude přinášet. Tak třeba ředitelům škol se teď ježí vlasy z toho, jak jim GDPR zkomplikuje život při zveřejňování fotografií svých žáků. Děsí se toho, že neuvěřitelně důsledný a komplikovaný systém udělování souhlasů rodičů povede k abnormálnímu růstu administrativy anebo k úplné izolaci školy. Ta místo toho, aby riskovala obří pokuty, raději nebude zveřejňovat vůbec nic a i tak její vedení bude trnout hrůzou, jestli si školu nevezme na mušku nějaký zlostný bonzák, který bude hledat jednu slabinu vedle druhé jen proto, aby škodil a zdržoval od užitečné práce. GDPR je nesmyslným evropským nařízením. A vláda neuvěřitelným způsobem selhala v hájení zájmů občanů naší země. Nejenže se nepostavila proti tomuto nařízení na úrovní Evropské unie, ale také doposud neschválila nezbytný český prováděcí zákon. Vždyť ten teprve míří do Poslanecké sněmovny a je na startu celého legislativního procesu. A mohu na tomto místě slíbit, že si na českou normu pořádně došlápnu a že bude minimálně v Senátu usilovat o to, aby došlo k co největší korekci tohoto zákona. I když svázat ruce této unijní byrokratické chobotnici bude hodně těžké a uvidíme, do jaké míry reálně proveditelné.

