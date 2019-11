Senátor Valenta: Zahajuji volby nanečisto. Sami lidé rozhodnou, zda budu znovu kandidovat

Hlasovat budou moci oprávnění voliči v senátním obvodu č. 81 až do poloviny letošního prosince. A variant bude hned několik. Pomocí SMS, e-mailu, webu, případně hlasovacích lístků, které veřejnost najde na poslední straně aktuálního vydání Senátorských listů.

„V roce 2014 jsem kandidoval do Senátu s tím, že chci pomoci Slovácku. I tehdy jsem do toho šel společně s lidmi ze Slovácka. Přiznám se, že tak velkou podporu lidí jsem nečekal, byla pro mne motivací a závazkem současně. Na rozdíl od podnikání jsem se v politice naučil, že ne vždy je možné prosadit správné věci jen na základě logických argumentů. Člověk musí být více trpělivý, ale zároveň si jako buldok jít za svým. Některé záměry se podařilo dotáhnout do konce, jiné na své „finále“ teprve čekají,“ ohlíží se senátor Ivo Valenta, který se především v posledních týdnech stal čím dál častěji terčem dotazů, směřujících k jeho opětovné kandidatuře. Jeho mandát totiž končí za necelý rok. Lidé tak na podzim 2020 budou opět vybírat osobnost, která se stane slováckým senátorem.

„Chci, aby o mé opětovné kandidatuře na senátora rozhodli sami obyvatelé Slovácka. Přál bych si, aby to byli právě voliči, kteří mi vystaví symbolické „vysvědčení“ a dají mi tak zprávu, jestli si přejí, abych se znovu stal senátorem. Celou dobu se snažím své sousedy v celém senátním obvodu detailně informovat o mé práci, názorech, legislativních záměrech. Rád bych je proto požádal o to, aby to byli právě oni, kdo rozhodnou o tom, zda budu znovu kandidovat,“ řekl rozhodně Valenta.

Pro tento účel se tak Ivo Valenta rozhodl uspořádat „volby nanečisto“. „Již se stalo pravidlem, že do všech domácností v senátním obvodu posílám své Senátorské listy. Tentokrát jsou jejich součástí vždy také tři hlasovací lístky, které jsou opatřeny unikátním kódem. A právě tento kód je pak klíčem k hlasování ve volbách nanečisto. Každému voliči totiž umožní hlasovat, a to hned několika způsoby: vyplněním a odesláním samotného hlasovacího lístku, zasláním jednoduché SMS, případně emailu právě s tímto unikátním kódem. A pro ty, kteří by dali přednost spíše online formě, jsme připravili web ZDE. I zde budete moci hlasovat pomocí unikátního kódu ze Senátorských listů,“ vysvětluje princi hlasování slovácký senátor s tím, že právě číselný kód bude pojistkou toho, aby hlasování nebylo duplicitní.

„Pro každého voliče je určen jeden unikání kód a může si vybrat, jaký způsob hlasování je pro něj nejvíce komfortní. Sám jsem zvědavý na to, který způsob se nakonec stane nejvíce používaným,“ pokračuje Ivo Valenta.

Každé Senátorské listy, které pravidelně míří do všech schránek v senátním obvodu, obsahují celkem tři unikání kódy, tedy celkem tři hlasovací lístky, které by tak měly v největší míře pokrýt počet voličů v každé domácnosti.

Uzávěrka hlasování je 15. prosince 2019, a to přesně o půlnoci. Poté tým senátora Valenty zpracuje doručené hlasy a oznámí výsledky. „Nevím, jak časově náročné bude zpracování hlasovacích lístků a kolik se jich nakonec vrátí zpět. Ale na začátku roku určitě sdělím výsledek hlasování, a tedy i rozhodnutí o tom, jestli budu znovu kandidovat. Vzkaz voličů pro mne bude naprosto rozhodujícím faktorem,“ dodal Ivo Valenta.

A protože si senátor váží času těch, kteří se zapojí do hlasování, rozhodl se, že z doručených hlasů vylosuje celkem 66 voličů, kteří získají drobné dárky v podobě vína nebo slivovice.

Návod k tomu, jak správně hlasovat, najdete včetně unikátního kódu na poslední straně aktuálních Senátorských listů. Více informací také na webu ZDE.

Ivo Valenta BPP



