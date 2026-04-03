Senátor Vosecký: Opouštím hnutí Starostové pro Liberecký kraj

Senátor Jiří Vosecký oznámil své vystoupení z politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (SLK). Přitom byl jedním z jeho zakladatelů před osmnácti lety. K tomuto kroku přistupuje po dlouhodobém nesouhlasu se směřováním hnutí a ztrátou jeho původních hodnot.
„Byl jsem jedním ze zakladatelů hnutí Starostové pro Liberecký kraj, které vzniklo před krajskými volbami v roce 2008 s cílem prosadit efektivnější a transparentnější nakládání s krajskými prostředky a zajistit rovnoměrný rozvoj celého regionu. Zapojení starostů do krajské politiky mělo tehdy jednoznačně pozitivní dopad na rozvoj Libereckého kraje i jednotlivých obcí,“ uvedl Vosecký.
Podle něj se však hnutí v posledních letech od těchto principů výrazně odchýlilo.
„Dochází ke ztrátě transparentnosti a odklonu od původních ideálů. Kraj vedený SLK a hejtmanem Martinem Půtou přestává vnímat priority obcí a jejich občanů,“ doplnil.
Vosecký, který druhé volební období působí jako senátor za Českolipsko, kritizuje také vnitřní fungování hnutí. „Objevuje se politikaření, partikulární zájmy převažují nad skutečnými potřebami regionu. Vytratila se schopnost sebereflexe a předsednictvo SLK neakceptuje věcnou diskusi ani konstruktivní kritiku. Názory starostů i občanů zůstávají bez odezvy,“ uvedl Jiří Vosecký.
Za zásadní problém označil i střet rolí současného hejtmana. „Považuji za bezprecedentní, že hejtman Libereckého kraje a předseda SLK zároveň jako člen dozorčí rady ČEZ prosazuje zájmy této společnosti. Ve své veřejné funkci by měl hájit především zájmy obcí a jejich obyvatel,“ zdůraznil.
Dalším důvodem odchodu je podle Voseckého přístup k rozvojovým projektům v regionu. „Plánovaný větrný park v oblasti Podještědí a další projekty podporované krajem mohou mít zásadní a nevratný dopad na životní prostředí. To je v přímém rozporu s tím, co hnutí původně deklarovalo,“ uvedl.
Vosecký zároveň upozorňuje na posun v oblasti hodnot a veřejné důvěry. „Nesouhlasím s postupnou relativizací morálních principů. Osobní situace předsedy SLK spojená s nepravomocným odsouzením za korupci a jeho opakované výpady vůči justici oslabují důvěru občanů v právní stát,“ dodal.
