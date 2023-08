Senátor Vystrčil: Není vždy úplně jednoduché se s cyklistou domluvit

reklama

Vážený pane ministře, vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové,

jenom velmi rychle, ale považuji za důležité to tady také prezentovat. První věc je ten zákon, a já chci poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří to tady řekli, samozřejmě obsahuje spoustu věcí, které by bylo možné vylepšit nebo s kterými ne úplně souhlasíme. Já také o jedné budu mluvit. Na druhé straně zákon obsahuje i spoustu věcí, které jsou důležité a pro všechny užitečné. Já jsem velmi rád, že konečně bohu moci jezdit autem i bez řidičského průkazu, který musím mít fyzicky u sebe. A rovněž si myslím, že některé další věci nám velmi pomohou k tomu, aby silniční provoz byl plynulejší a kvalitnější.

A teď k tomu, co jsem chtěl říci. Já osobně mám velký problém, a Senát byl téměř půl napůl, když jsme o tom hlasovali, s tím, že v zákoně zůstává povinnost objíždět cyklisty s 1,5m odstupem. A mám tady mnoho stížností z řad zejména majitelů účelových komunikací, což jsou majitelé lesů, je to například sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů, jsou to různé zemědělské podniky, které mají obrovské problémy s tím, že nemohou předjet cyklistu na cestě, která má šířku tři metry, protože to vozidlo má také šířku tři metry a tím pádem tam 1,5 metru nějak chybí. A není vždy úplně jednoduché se s cyklistou domluvit.

Přesto, když jsem viděl, jak to vypadá s novelou, kterou dnes pan ministr dopravy předkládá, a viděl jsem, že tento návrh na to, aby na účelových komunikacích byla tato povinnost odstupu 1,5 m zrušena, dopadl ve sněmovně, kde tento návrh už byl podán a skončil tak, že 175 poslanců bylo proti a 13 pro. Tak jsem se nakonec rozhodl i po debatě s panem ministrem a dalšími kolegy senátory ze senátorského klubu ODS a TOP 09, že v tuto chvíli nebudu dávat pozměňovací návrh, který by s tímto, pokud by v Senátu byl schválen, znovu šel do sněmovny ke schválení nebo případnému neschválení změny zákona, který projednáváme, protože bychom celý proces zpomalili. A je tady vůle ministra se zabývat těmito problémy zvlášť nějakým jiným způsobem, případně v jiném zákoně. A případně tam zapracovat i některé další výhrady, které tady máme.

To znamená, závěrem mého vystoupení zvažme, zda v tuto chvíli pro přínosy, které zákon obsahuje, není lepší postupovat krok po kroku, to znamená zákon v podobě, který nám byl předložen Poslaneckou sněmovnou, schválit a následně s ministerstvem dopravy, mimochodem Lukáš Wagenknecht asi 3x nebo 4x ministerstvo dopravy chválil ve svém vystoupení, potom postupovat tak, abychom zákon upravili, abychom se zbavili nejen 1,5 m, ale i některých dalších nedokonalostí, které každý zákon obsahuje.

Děkuji za pozornost.

