Senátor Vystrčil: Otevření Kanceláře demokratických sil Běloruska v ČR

Setkání se na půdě české horní komory zúčastnili také místopředseda Tomáš Czernin, předseda zahraničního výboru Pavel Fischer, předseda školského výboru Jiří Růžička a předseda Stálé komise pro sdělovací prostředky David Smoljak. Hovořili spolu o aktuální situaci v Bělorusku, ruské agresi na Ukrajině a jejím vlivu na stav v Bělorusku.

„Režim Alexandra Lukašenka je režimem diktátorským, režimem, který my dobře známe, protože jsme ho prožívali před rokem 89 a který dnes svou brutalitu ještě zvyšuje, protože je podporován ruským Putinovským režimem. Je povinností svobodných demokratických zemích a je to vlastně v jejich bytostném zájmu, aby pomáhali návratu svobody a demokracie do zemí, kde po tom samotní lidé touží, ale nemohou to říci nahlas,“ připomněl předseda Senátu Miloš Vystrčil.

„Dnešní otevření Kanceláře demokratických sil Běloruska v ČR ukazuje, že ti, co se snaží, aby v jejich zemi vládlo právo a aby se tam normálně žilo, se mohou na Českou republiku spolehnout. To je důležitá zpráva,“ dodal Vystrčil.

Tématy česko-běloruského jednání byly aktuální situace v Bělorusku, možnosti pomoci české strany, ruská agrese na Ukrajině a její vliv na stav v Bělorusku.

Pondělní přijetí v českém Senátu navázalo na již dřívější setkání představitelů Senátu Parlamentu ČR s lídryní běloruské opozice. Svjatlana Cichanouská zavítala poprvé na půdu horní parlamentní komory v červnu 2021 (ZDE), kde ji pozval předseda Vystrčil jako první nejvyšší ústavní činitel na oficiální návštěvu České republiky. Naposledy se viděli v listopadu 2022 (ZDE) a v květnu 2022 (ZDE), kdy z rukou předsedy Senátu převzala vůdkyně běloruské opozice osobní dopis jejímu manželovi.

Cichanouská se v rámci svého programu v České republice setká také s prezidentem Petrem Pavlem, předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou, mistrem zahraničí Janem Lipavským a dalšími českými nejvyššími ústavními činiteli. Součástí programu je rovněž slavnostní otevření Kanceláře demokratických sil Běloruska v ČR, společně s předsedou Vystrčilem také zhlédnou dokumentární film „Náhodou prezidentkou“ v rámci Mezinárodního filmového festivalu Jeden svět.

