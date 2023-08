Senátor Wagenknecht: Chceme, aby pokuty od přetěžování kamionů odradily

reklama

Děkuji za slovo, pane předsedo, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové.

Budu teď se chvilku zabývat tímto zákonem a věcmi, které jsme i řešili na hospodářském výboru, ale nakonec nebyly podpořeny. Budu možná trochu delší, nebude to tři minuty, to bohužel neslíbím. Je to těžká problematika, zkusím ji pomalinku vysvětlit.

První, co bych chtěl, chtěl bych poděkovat panu ministrovi, fakt to myslím vážně a upřímně, protože já jsem i díky úředníkům z ministerstva, kteří se mi věnovali, se posunul tam, kde jsem dnes s těmi pozměňovacími návrhy, aby to opravdu bylo napsáno tak, jak to má být správně, abych měl veškeré informace, které se týkají problematiky přetížení kamionů na našich komunikacích v ČR. Takže opravdu chci poděkovat.

Ta komunikace proběhla, byla i velice korektní. Myslím, že za mě ministerstvo dopravy je jedno z nejslušnějších ministerstev, které nám pomáhá ty věci dělat tak, aby byly správně.

První, co bych tady zmínil, ten zákon, je tam mnoho dobrých věcí, mně se velice líbí. Nicméně jednou věcí, která se neřešila, je právě problematika přetížených kamionů primárně. Já jenom, proč to vůbec řeším v této chvíli. My jsme to měli i na hospodářském výboru i podvýboru, kde pan ministr vystoupil, když ten zákon nám představoval, v nějakém časovém předstihu. My jsme tam právě řešili tu problematiku, že máme v ČR problém s kamiony. Pan ministr říkal, že nějaké věci budou řešit, a to i jsem pochopil, je v nějakém plánu. Byly dvě oblasti. První oblast byla předjíždění kamionů, druhá oblast potom přetížené kamiony, které ničí naše komunikace.

Na rovinu to první bych asi nezvládl v rámci pozměňovacího návrhu Senátu napsat v ČR. Problém je v tom, že ty kamiony, když se předjíždějí, jakoby někdy se předjet opravdu musí, napsat nějakou změnu zákona, aby to bylo jasné a zřejmé, je velice komplikované. Pan ministr přislíbil na hospodářském výboru, že má možnost formou místní úpravy lépe korigovat ty komunikace. To znamená, že může zvýšit počet míst a úseků v ČR, kde bude zakázáno předjíždět kamiony. Mně toto řešení stačí, pokud bude implementováno, bude efektivní, rychlé. To bychom tu jednu věc jakoby vyřešili.

Ta druhá věc je komplikovanější. Jenom zmíním, proč to vlastně řeším. Ten zákon má, pan ministr to tady řekl, jeden z cílů je zpřísnit postihy nejzávažnějších přestupků. Je jich tam mnoho, já je tady nebudu jmenovat, určitě jste se s nimi seznámili. Nicméně pro mě to, že někdo zneužívá možnosti ČR a ničí nám naše komunikace, je velice závažná věc také. Jedna věc, není to pouze věc státu, ale je to i věc krajů a obcí, protože ty silnice jsou v gesci podle těch jednotlivých úrovní i těch jednotlivých zastupitelstev. Je to velký objem peněz. Není to pouze výdaj státního rozpočtu, ale i výdaj těch místních samospráv. Mnoho z vás jste v zastupitelstvech obcí nebo krajů, tak to asi dobře víte. Počítám s tím, že asi sami si můžete říct na rovinu, že ty peníze nemáme. Pokud by se ty peníze nemusely dávat do oprav silnic v takovém množství, mohly by být peníze na opravu škol, to třeba teď řešíme, je velký problém s tím, a tak dále.

To je ten důvod, proč jsem otevřel tuto problematiku. Na výboru jsem načetl dva pozměňovací návrhy, jeden malinko byl takový – trošku i vyděsil, ten se týkal pokut, pak to tady okomentuji, malinko jsem to zkorigoval tady na plénum, druhý, to byla věc, která se týká hmotnosti, tonáže těch největších kamionů v ČR, když to shrnu. Jízdní soupravy, je to přímo definovaný pojem. Já jsem právě došel k tomu, že jsem se potkal s některými lidmi, kteří v tom jsou, v tom problému, byl jsem i v kamionu se posadit, abych to pochopil v praxi, v reálu jsem v něm opravdu seděl. Co mi řekli první? Vždyť to je strašná fraška. V ČR je maximální běžná povolená tonáž té jízdní soupravy 48 tun, všude kolem v okolí, v Maďarsku, pardon, v Maďarsku ne, ale v Polsku, na Slovensku, v Rakousku, v Německu, je to 40 tun. Má to nějakou logiku?

V praxi to logiku má dokonce takovou, že pak ty kamiony přijedou s tou menší tonáží, pokud nemají speciální povolení, to se může stát, ale jsou pod nějakou kontrolou nad ten limit. Na hranicích jsou různá taková logistická centra, přijede tam šest kamionů a u nás z toho udělají pět kamionů. Šetříme tím peníze. Je to i logické. Já bych to nevyčítal těm dopravcům, oni se pohybují v rámci mantinelů právního řádu, který u nás máme. Oni mají vydělávat zisk, to je jejich hlavní cíl. Takže už apriori první věc, co je, že u nás máme nejtěžší možnou tonáž kamionů 48 tun, ty nad tuto hmotnost musí podléhat nějakému speciálnímu procesu, a to je schvalování ministerstvem dopravy. Už tam nějaká kontrola probíhá. Dokonce třeba v Německu, vysvětlovali mi lidé, kteří v tom pracují, s těmi kamiony, když jdou v Německu pro to povolení, ale nad 40 tun, ne nad 48, musí ten kamion dopředu nechat zvážit. Co se stane? Že v Německu kamion nad 40 tun vlastně nemůže být přetížený. Teoreticky může být, ale už je to velký problém, že by se nechal, pak ho přeložil, je to problém. Tohle se u nás také dá řešit. Dostal jsem to v některých komentářích, že ministerstvo na tom bude pracovat, bude upravovat ta pravidla pro to schvalování. To se dá vyřešit.

Kdybychom se srovnali s tím Německem, Polskem, Maďarskem, tak bychom měli logiku toho, že ten kamion nebude. My se nebavíme pouze o českých kamionech, které u nás mohou jezdit, ale i o bulharských, rumunských, běloruských, polských atd. Kamionech z jiných států, které k nám najíždějí u nás mají tu hmotnost obecně větší.

Proto první věc, kterou bych chtěl rád dnes navrhnout, uvidíme, jestli dojde k hlasování – v podrobné rozpravě, tak bych rád, abychom to srovnali, ty hmotnosti. Není to logické.

Ještě malinko odbočím, vždycky když tady nějakou věc navrhuji, tak to probírám u nás v restauračním zařízení na rohu, nebudu ho jmenovat, s lidmi z praxe, s těmi našimi občany voliči, aby to... Když jsem jim toto popisoval, oni mi řekli, já nemůžu ten expresivní výraz použít. Řekli: To je neskutečná, pak písmeno na S. Já bych řekl, že to je neseriózní, abychom tady to mohli v této rovině využít. Nechápou to, nelíbí se jim to. Já řeknu, proč se jim to nelíbí. Oni ty přetížené kamiony už z toho principu, že mohou být těžší bez kontroly, pak jsou ještě přetížené, ničí ty silnice a dálnice u nás. Když už máme tu tonáž o 20 % větší, pravděpodobnost, že bude poničena dálnice o 20 % víc, nebo silnice, tady existuje. Nevím, jestli ta úměra bude přímá, nebo bude nějaká exponenciální. Ty náklady porostou...

Co jsem nestihl ověřit, ale myslím, že k tomu je nějaká studie ŘSD, kterou jsem si nevyžádal, ale jak jsou třeba na tom stavby našich mostních konstrukcí. Jestli to všichni víte, kolik stojí opravit most. Tohle všechno je způsobeno tím kamionem, který je těžký. Já bych právě rád, abychom to srovnali.

Tady, abych přiznal komentář ministerstva, je takový, že třeba v Německu a v Rakousku je ještě jedna speciální tonáž 44 tun, ale je to pro tzv. kombinovanou dopravu. To je pro kamion, který jede z továrny na vlak nebo na loď. Pro ten krátký úsek. Ale jinak obecně je 40 tun.

Další věc, která padla, že bude v nějaké přípravě směrnice evropská, která umožní ty vyšší tonáže. My jsme tady měli minule debatu u zákoníku práce o implementaci směrnice, k tomu bych se nechtěl vracet, nicméně jak to budeme implementovat, bude na nás. Druhá věc podstatná je, kdyby to Německo a Rakousko chtěly už dnes, tak to také mohou mít vyšší. Pokud plánují to navýšení, nevím, proč by to dnes neměly ošetřené. To je ta první věc, kterou bych rád, abychom jednoduše zkrátka srovnali. Ta základní pravidla. Pod kontrolou jsme měli už kamiony nad 40 tun, ty jsme nějakou formou měli fakt pod kontrolou, protože on těžší kamion, když je ještě přetížený, dělá větší škodu než ten lehčí kamion.

Druhá věc, která... Jinak ještě abych byl konkrétní, opět poděkuji ministerstvu, dali mi podklad, já jsem to zkoušel vyhledávat na internetu, je to docela náročné, ty tonáže. Ale dostal jsem od pana ministra a jeho úředníků podklad, za to moc děkuji. Tu tabulku máte v emailu ode mě. Je to přehled 43 států, nejenom EU, je tam třeba i Rusko a jiné, abyste věděli, jak ty tonáže jsou různé. Počítal jsem to, asi 62 % států má 40 tun, zbylé mají nějakou tu speciální výjimku pro ty kombinované dopravy, nebo některé mají vyšší tonáž. Třeba v Rusku mají také 40 tun, abych to odlehčil. To je jedna věc.

Nevím, proč bychom měli být ta extrémní výjimka. Nechápu to, byl bych rád, abychom to srovnali, ať máme aspoň ten základní, výchozí bod stejný.

Další věc, kterou by bylo dobré tady v Senátu řešit, která je dobrá, to jsou právě ty pokuty, o kterých mluvil pan ministr, že je budeme v tomto zákoně měnit. Já jsem se na to podíval. I tady jsou nějaké limity pro udělování pokut. Jsou tam pokuty pro řidiče a pak pro dopravce. U těch pokut pro dopravce je spodní limit hranice dnes 9000 korun za přetíženou jednu tunu a 5000 korun za půl tunu až tunu. Podle mých informací to úplně v praxi nefunguje. Chtěl bych k tomu dodat jenom jednu věc. Ty pokuty nemají být takové, abychom vybírali ty pokuty a on byl přetížený kamion. My chceme, aby ho to odradilo od toho přetěžování kamionů.

Podstatné je to, že ten řidič i ten dopravce ví, kolik má na tom kamionu naloženo. Dnes jsem jel po dálnici, jel tam kamion a měl tam pytle s cementem. To se dá krásně spočítat. Opět aby to bylo jasné... Ten dopravce i ten řidič v tu danou chvíli ví, že přetížil kamion a že ničí naše silnice.

K tomuto ustanovení já jsem vám tady předložil – máte na stole tři variantní pozměňovací návrhy. Mám tam jednu podstatnější věc. Například v Polsku mají ten limit nastavený na přetížené celé soupravy, když ten kamion má místo 34 tun – 36 tun, tak už tam jsou pokuty za ty tuny navíc. Ale zároveň, to je podstatnější, pokutuje se i tím spodním limitem přetížená náprava. Ten kamion má dvě nápravy vepředu, ten tahač, a tři nápravy vzadu návěs, jestli víte, jak to vypadá, ta krabice. Ale právě větší problém je ta přetížená náprava. To je dokonce větší problém než celá souprava. To je ten hlavní problém. Protože ono se může stát, když nebudete řešit pouze ty nápravy, ale celou soupravu, on přetíží jednu nápravu mnohem více, ty zbylé méně, to nejvíc ničí ty naše silnice a dálnice. Na tomto problému jsem se dokonce s úředníky z ministerstva i shodl, že by bylo potřeba do budoucna to nějakou formou řešit. To je jedna část toho pozměňovacího návrhu. Druhá část, to je návrh nějakých pokut, které by byly vyšší a odrazovaly ty, kteří chtějí, ti dopravci, ty kamiony přetěžovat. Můj původní návrh byl z 9 na 50, což jsem dostal zpětnou vazbu na hospodářském výboru, že to je drakonické. Já tedy mám rád definované pojmy, tak jsem se koukal, kdo to byl pan Drakón, byl to, myslím, že řecký politik, který při navrhování zákonů dával nějaké vysoké tresty. Bylo to, myslím, že oběšení za krádež.

Ale nakonec to bylo obráceně, on to korigoval, ty návrhy původní. Ale to je jedno. Takže nechci být drakonický, komunikace byla taková, že by ten dopravce jako někdy mohl jakoby někdy mohl mít malý asi s tím problém. Na rovinu, já jsem velký podporovatel malých středních podnikatelů, to všichni asi víte. Řešili jsme v covidu ústavní stížnosti a jiné věci. Ale jsou slušní dopravci, a těch si moc vážím. Řidičů si opravdu vážím, protože ta práce je náročná a těžká. Ale pak jsou ti, kteří slušní nejsou a zneužívají pravidla a ničí nám naše silnice a dálnice. A na ty já to zaměřuji. Ale ten slušný, toho se to nedotkne. A byl bych tedy rád, aby ta pokuta se zvýšila.

Variantně jsem tam dal teda možnost i násobek toho aktuálního stavu, což si myslím, že je přiměřené. A budu tady o tom ještě mluvit, ještě jsem udělal i screening jiných členských států. A někde to drakonické opravdu i je. Někde se s tím opravdu vypořádávají. A v této kombinaci tento pozměňovací návrh – je to myslím teďka že tři – bych rád v tu chvíli, pokud nebude ještě nějaká další debata, případně pokud se bude hlasovat po podrobné rozpravě, tak bych rád načetl.

K těm pokutám – já bych... je to všude různé a není jednoduché pochopit, jak to funguje. Opět bych poděkoval úředníkům ministerstva, kteří mají sběrné informace od celní zprávy a policie za pokuty, které se vybírají. Bohužel mají pouze čísla pokut, které se berou na místě bez správního řízení. Ty kontroly se dělají, mně vycházela třeba u celní správy, že průměrná pokuta je 3 200 Kč podle těch počtů kontrol, které se udělají. To já jestli to někoho odradí. Já myslím, že úplně ne. Informace o těch správních řízeních, kde jsou i ty dopravci, ti pak dělají ty takzvané ORP – vy ten pojem asi znáte: obce s rozšířenou působností – a je problém to vymoci. A je věc, kterou já dneska nevyřeším, ale bylo by to pro pana ministra i do budoucna a rád s tím budu pomáhat.

Ten proces jakoby je neférový vůči českým dopravcům. Vemte si, že budete na té obci, která to má na starosti, a dostanete teda třeba z nějaké té průjezdní váhy, která je vlastně statická, třeba 250 přestupků za den, že tam přejede kamionů přetížených. A budete tam mít jako polské kamiony, třeba německé, bulharské, běloruské, ruské, to je jedno. A vymoci jakoby po tom zahraničním dopravci tu pokutu víte sami, že to je velice těžké, že to je skoro nemožné. Zatím ty databáze nemáme úplně propojené, ale pracuje se na tom. Když se na tom pracuje, to znamená, že to za pár let bude – za dva, za pět, za deset. Uvidíme. Ale v tuto chvíli to je velice těžké. No a reálně pak je jednodušší to vymáhat po tom českém dopravci, kterého si dokážeme nějakou formou vlastně vyřešit na místě.

Nicméně zpátky k těm jakoby procesům těch pokut. Velice krátce já zmíním ty, kteří podle mě jsou drakoničtí. A nejsem to já, myslím si, že to je spíš například Lucembursko. Tam pokud je kamion přetížen o více než 10 procent, jsou za následek i trestní sankce pro řidiče. To znamená, že může od 8 až do jednoho roku být nakonec vlastně i uvězněn. Tak to bych třeba vnímal jako drakonickou pokutu nebo sankci, protože ten řidič jako primárně asi nechce přetěžovat kamiony. On to dostane od toho dopravce špatného pokynem. Další příklad, který bych já vnímal jako efektivní, ale opět by to bylo hodně tvrdé. Třeba v Německu mají evidenci nebo registr, teď nevím, těch přestupků při přetížení kamionů. A když tam ten dopravce je vícekrát, tak mu seberou licenci. To by taky bylo dobrý. Ale na druhou stranu to mi připadá už hodně – tady bych tu debatu nechal proběhnout nějakým jakoby diskuzním nějakým procesem. To by bylo asi nejefektivnější, ale zase aby se nám nestávalo, že pak budeme mít tady hodně dopravců bez té licence.

Mohl bych mluvit dál a dál. Mám ještě jeden konkrétní příklad, když se bavíme o těch polských kamionech a českých. Mám tady – a informace jsem sbíral na stránkách ministerstev nebo jejich podřízených organizací nebo na nich referovaných webech – tak tady je například, a to je z roku 2022 článek, který mluví o tom, že byla udělena pokuta 26 tisíc polských zlotých za přetížený kamion z České republiky. Když to zjednoduším 25 tisíc polských zlatých, to je krát 5,50, to je asi 140 tisíc plus. Tu pokutu dostal. Jo? Abychom si uvědomili. Byl přetížen o 8 tun ten kamion. Když víme, že u nás máme limit jakoby maximálně jenom o 8 tun větší, tak nevím, jak ten kamion byl velký, já to nevyklíčuju, ale třeba u nás by tu pokutu ani dostat nemusel, nevím. A druhá věc je, že on byl pokutován i za ty přetížené nápravy. Také u nás by za to pokutován vlastně být nemusel. A mohl být. Takže tenhlecten příklad, když tady uvedu, pak si budeme říkat o tom, jak k tomu kdo přistupuje. A já vždycky přemýšlím o tom, proč máme tak rozbité silnice a dálnice. No ono to o tom svědčí, jak vypadají ty dálnice v Polsku, jak vypadají u nás, jak vypadají v Německu. Já myslím, že tam nějaká relace musí být.

Co bych rád ještě tady zmínil, a to je to podstatné – pro mě tahle ta problematika má velký veřejný dopad na veřejné rozpočty. V řádu desítek miliard korun, myslím, že možná i více větších částek. Právě, když jsem byl v tom restauračním zařízení, ta jsem to s kolegy probíral, oni tam řešili, že – a to mě pan ministr případně doplní – že se plánuje v tom balíčku úsporném v tuto chvíli zvyšovat dálniční poplatky. Myslím, že – já jsem koukal, nevím, jak to nakonec dopadne, ono ještě bude pozměňovací návrhy, třeba to tam nakonec nebude, ale kdyby ano, tak dejme tomu, že budeme nějaké řádově jednotky desítek miliard korun za to, že budou řidiči těch osobních aut také, kteří nemůžou tady ty dálnici zničit, platit více, aby byly peníze na opravy dálnic, které oni nikdy nepoškodí. Kdo je poškodí? Ten dopravce s tím těžkým kamionem. To je opravdu nefér si myslím.

Tady opravdu si myslím, že i ta komunikace těch lidí, kteří to chápou zvenku, to nemůžou pochopit. Tak to je jeden z motivů, že vlastně mně by se úplně nelíbilo, abychom tady toto neřešili v tuto chvíli. A tamto jsme řešili za měsíc, tady nám to přijde a my budeme platit, vybírat peníze od daňových poplatníků, abychom opravili rozbité dálnice, silnice, komunikace. A to řešit jakoby v tuto chvíli nebudeme.

Co se týká těch opatření, které jsou ještě jedna věc, kterou také dneska neřešíme, druhá věc. To, kdo to kontroluje na té silnici, kdo to jsou? Celníci nebo policisté nebo úředníci. Teďka mi vypadlo jméno toho úřadu – Ministerstva dopravy, podřízeného úřadu, nebo i na kraji to mohou dělat úředníci, kteří mají v kompetenci vlastnictví té komunikace. Dneska ale mohou pouze dávat takzvaný pokyn k zastavení toho automobilu ti policisté a ti celníci. Takže jinými slovy ti úředníci, kteří jsou ještě kompetentnější, mohou pouze kontrolovat na místě, kde ten kamion stojí. Kdybychom si toto vyřešili, to dneska tady nedokážu, aby také mohli zastavovat auta, ta by se podařilo také ten problém ještě řešit v další fázi. Takže to tady dneska neřeším, ale ministerstvo se na to třeba podívá.

K tomu časovému sledu – já chápu, že pan ministr, jako každý ministr, by byl rád, aby tady ten zákon prošel a nevracel se zpátky do sněmovny. Je to logický, pragmatický a je to i logický. Na druhou stranu my máme možnost to upravit dneska, aspoň dvě věci, které řeší třeba 5 % problému, ale to zásadního. Pak to můžeme řešit možná v daňovém balíčku, což si nemyslím, že by vláda chtěla, abychom otevírali daňový balíček s touto problematikou. A pak případně novým zákonem, který ale myslím, že tohle volební obdobní už nebude. To se asi už úplně nestihne. Napsaný ještě není, a co se podle mého názoru nenačte letos, tak to se asi už nestihne. Takže buďto se dneska někdo tím zamyslíme a budeme to řešit, anebo za dva tři čtyři pět let se k tomu vrátíme po té legislativní stránce.

Ještě se přiznám jednu věc k těm tonážím, ono to je ve vyhlášce, já to tady vyjímám z vyhlášky a dávám to do zákona. Tu největší hodnotu dávám k nám, zákonodárcům, aby ji mohli posoudit. V tuto chvíli to je na úrovni ministra, on může to změnit, ale to se od roku 2006 nestalo. A podle mých informací resortu to odmítají dále. Takže proto to chci dát, aby to prošlo tou debatou tady u nás a mohlo se to schvalovat. Ještě jedna z těch věcí, která tady je. Byly připomínky od resortu k těm mým pozměňovacím návrhům. Já jsem to s nimi komunikovat průběžně, ale i pan senátor Goláň my je také poslal včera večer ještě jednou.

Já bych se také tady k nim vyjádřil, které byly věcné a konkrétní. A první, když to shrnu do těch oblastí, první připomínka byla taková, že je to nesystémové, že bych chtěl, abychom tu nejvyšší hodnotu tady kamionu schvalovali my, jako zákonodárci, a to zbytek jsme nechali na ministerstvu. Moje první reakce na to byla: „No a co?“

Nebudu to zlehčovat, nicméně sakra my si můžeme sami určit, co je to závažné, co se může nechat v zákoně v naší kompetenci, v našich debatách, projednávání ty změny, a co necháme na to ministerstvu. A já tam nechávám veškeré další technické detaily. Takže z tohohle pohledu jakoby tu připomínku beru jakoby ne úplně pro mě zásadní nebo podstatnou, ale připomínka to je. A druhá připomínka se týkala takové možnosti toho, že ten zákon by vlastně mohl být, ta novela v oblasti pokut, přílepkem, když to zjednoduším, protože, a to je jednoduché, ta úprava této oblasti totiž je rozdělena minimálně do 3 zákonů a vyhlášek. Nicméně podle informací, které mám, já jsem to komunikovat i s naší legislativou, ale nechci tady vůbec je do toho stahovat.

Podle mého názoru, který tady mám, to přílepek není. Je to možná hraniční věc, protože my máme hypotézu a dispozici v jednom zákoně, který pan ministr novelizuje, a sankci máme v jiném zákoně. Takhlen už je to blbě, že to není v jednom zákoně. Ale dokonce i pak, když se podívám na ten pozměňovací návrh, tak v tom textu toho změnového vlastně usnesení tam je dokonce odkaz na ten zákon, který dneska novelizujeme. Jinými slovy tam ta provázanost je. Věcně podle nemůže nikdo pochybovat o tom, že to je přílepek, když řešíme pokuty a jejich zpřísnění, já tady neřeším něco úplně jiného.

Tak a poslední věc, to byla připomínka k těm drakonickým pokutám, já jsem je tady snížil, ale za mě, když jsem vám říkal, jak jsou ty jiné členské státy k tomu postavené, tak si myslím, že to drakonické není. Naopak to bude možnost, jak preventivně odrazovat ty, kteří chtějí porušovat, a ne ty, kteří jsou slušní, kteří to nedělají, od toho, aby to dělali. A aspoň byla větší šance pak případně mít nějaký příjem do státního rozpočtu. Poslední dvě věci, já jsem to – jak na to koukám já? Já jsem senátní obor 23, to je Praha 8, Ďáblice, Bohnice, Karlín, krásná městská část. Praha 18, Letňany. Zkuste si někdy jet z liberecké spojky na ústeckou. Zkuste si to jenom jakoby.

Tam těch kamionů jezdí opravdu hodně. Jak to vypadá? Ono samozřejmě to zatížení tam bude, ale mohlo by být minimálně třeba o 20 a o více procent menší. Ta silnice by mohla být v lepším stavu. Nebudu tady jmenovat místní komunikace v mém senátním obvodu, které jsou využívány k objíždění těmi kamiony, a jsou také v tristním stavu. Myslím si, že – nebo třeba to je pouze problém mého senátního obvodu, nevím, ale myslím, že to bude i v jiných také problém. Takže to jenom vlastně proč to celé řeším, je to celospolečenský problém a lidi to trápí. Mé voliče v mém senátním obvodu to fakt opravdu reálně trápí.

Poslední věc, já nevím, jak dopadne hlasování, nebudu ani nějak předjímat. Kdyby náhodou nebyla vůle tento problém tady dneska vyřešit, tak k těm pozměňovacím návrhům vlastně dvěma jsem ještě připravil aspoň doprovodné usnesení. Na rovinu, je to také možnost, jak se k tomu vyjádřit, ale ten problém zkrátka nevyřešíme a další roky tady bude problém, který aspoň částečně jsme tady mohli opravit. A jestli to chápu dobře, já bych ho teďka měl načíst jakoby v obecné rozpravě, protože by vlastně podrobná nemusela být, ta jestli mi dáte chvilinku, tak já ho načtu, máte ho na stole. Jenom řeknu věcně – choval jsem se férově, jako ve všem, to znamená, ty věci, které žádáme vládu, aby je nějakou formou řešila, jsem poslal na ministerstvo. Technicky legislativně k nim nemají připomínky. Věcně s nimi asi úplně nesouhlasí, nebo uvidíme, jak se k tomu vyjádří pan ministr. Tak já to teďka jenom načtu:

„Doprovodné usnesení Senátu k problematice přetížených jízdních souprav přijaté v souvislosti s projednáváním návrhu zákona, kterým se mění zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, zákon o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů a další související zákony.

Senát za prvé se znepokojením konstatuje, že v České republice není desítky let dostatečně legislativně upraveno a vymáháno přetížení jízdních souprav kamionové dopravy, jehož dopadem je neutěšený stav pozemních komunikací;

b) že dopadem dlouhodobého nedostatečného řešení problematiky přetížených jízdních souprav kamionové dopravy dochází k nehospodárnému a neefektivnímu vynakládání veřejných prostředků v řádu miliard korun;

za druhé žádá ministra dopravy, aby zajistil bezodkladnou novelizace vyhlášky číslo 209/2018, vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, tak, aby se snížila hodnota hmotnosti vozidel a jízdních souprav včetně nákladu, jejíž překročení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace u jízdních souprav ze současných 48 tun na 40 tun, jak je tomu v zemích sousedících s Českou republikou;

za třetí žádá vládu, aby bezodkladně předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona a) novelizující právní úpravu tak, aby se navýšily pokuty za přetížení jízdních souprav tak, aby jejich celková výše byla dostatečnou prevencí proti přetěžování jízdních souprav kamionové dopravy;

b) novelizující právní úpravu tak, aby bylo umožněno oprávnění k zastavení vozidla při kontrole přetížení jízdní soupravy nejenom příslušníky ozbrojených sborů, to je Policie ČR a Celní správy, ale také pro úředníky, kteří kontroly přetížení v praxi mohou dle současné právní úpravy také kontrolovat;

za čtvrté žádá ministra dopravy, aby Senát informoval o tom, jakým způsobem zohlednil toto usnesení;

za páté žádá vládu, aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení;

za šesté pověřuje předsedu Senátu, aby s tímto usnesením seznámil předsedu vlády ČR a ministra dopravy.“

A teďka ještě věc, která se už netýká těch textů, ale opravdu ještě jednou bych chtěl pochválit pana ministra. On to řeší, on to tady určitě bude říkat sám, plánuje větší rozvoj, jsem pochopil, ministerstvo těch statistických vah, to jsou takové ty průjezdové. Bude to asi trvat trochu nějakou dobu, protože ono dát tu váhu do té silnice není tak jednoduché, stojí to docela dost peněz, ale tam ten problém je pro mě podstatný v tom, že ta váha se dá krásně objet. Jestli mi rozumíte, ten kamioňák, dneska už máme ty aplikace různé – Waze a různé, oni mají speciální, oni to tam uvidí. Hlavní řešení, to nejpodstatnější, koupit ty mobilní váhy, dát je úředníkům a kontrolovat a kontrolovat a kontrolovat. Jsou i levnější. A mít tu možnost. A jakékoliv další opatření, které ministerstvo přijme, budu velice rád, budu za ně vděčný, velice rád s tím pomůžu. A za mě ještě jednou vás poprosím o zvážení toho postoupit do podrobné rozpravy, protože dneska máme šanci o tom pouze nemluvit, ale řešit to. Pokud to dneska nebude, já se přiznám, pokud to dneska neprojde, já budu dávat pozměňovací návrh k balíčku daňovému, asi nedostanu pak úplně pozitivní zpětnou vazbu, ale tak to zkrátka bude. Já nechci, aby ti, kteří jezdí po silnicích těmi osobními vozy, platili navýšené poplatky a miliardy korun těm – a není to mnoho – kteří to ničí a ničí a ničí. Je to neseriózní, neférové, a tak já se tomu postavím.

Děkuji za vaši pozornost a to je všechno.

