Senátorka Dernerová: Mnohé věci, které se dozvídáme z médií, jsou naprosto zmanipulované

Děkuji, pane místopředsedo, pane ministře, kolegyně, kolegové.

Začnu trošku netradičně, protože určitě včera jste si přečetli článek, že další dítě, dvanáctileté, zemřelo na covid. Já bych vám teď přečetla článek, který vyšel dnes.

Pravda o smrti chlapce, 12 let, s covidem. Rodina řekla, co se mu stalo doopravdy. V oficiálních statistikách ministerstva zdravotnictví se objevilo další dítě, které zemřelo s covidem-19. V pátek přišel o život 12letý chlapec z Prahy. Ozvala se ale rodina, která tvrdí, že chlapeček by v souhrnu vůbec neměl být. Jeho smrt totiž s koronavirem podle příbuzných nijak nesouvisela.

Od začátku epidemie zemřelo s covidem-19 podle oficiálních statistik na stránkách ministerstva už osm dětí ve věku do 14 let. Když se ale v podrobnějším souhrnu objevila informace o pátečním úmrtí 12letého chlapce z Prahy, nečekaně se ozvala rodina. Babičce se nelíbilo, že ministerstvo zdravotnictví jejího Filípka do statistik zahrnulo, protože jeho smrt prý s covidem nesouvisí.

„Zemřel sice s covidem, ale z úplně jiné příčiny,“ sdělila redakci TN.cz. „Měl těžkou nevyléčitelnou genetickou nemoc, nemohl chodit ani sedět, nemluvil, vážil pouze 13 kg a hlavní příčinou jeho odchodu bylo vdechnutí zvrácené potravy do plic,“ vysvětlila.

Chlapec trpěl tzv. Rettovým syndromem, tedy neurovývojovým onemocněním. „Narodil se jako krásné miminko a v roce se to začalo všechno bortit,“ vysvětluje babička

Chlapec byl prý v poslední době jen kost a kůže, nepracoval mu správně žaludek atd.

Jediné, co tou dobou mohlo naznačovat, že se jedná o covid, byl pozitivní test. Nákazu koronavirem sice prodělal blízký chlapec, nikdo však podle babičky neměl vážný průběh. A to ani Filípek. „Měl trochu teplotu, ale když jel do nemocnice, už byl bez teploty.“

Chlapec nakonec bohužel zemřel. Rodina se snažila se smutnou zprávou smířit. Ale pak přišel další šok. Příbuzní zjistili, že Filípek se objevil ve statistikách ministerstva zdravotnictví jako dítě, jehož smrt je dávána do souvislosti s covidem-19.

Babičku Filípka naštvalo zejména to, že v souhrnech není rozlišováno mezi pacienty s prokázaným onemocněním a těmi, kdo na covid-19 skutečně zemřou. A to jí vadilo. Teď tady něco přeskočím.

Nesmyslné statistiky? Pan profesor Dušek: „Statistiky o úmrtí jsou zveřejňovány a vyhodnocovány po celou dobu epidemie stejně. Stejně jde o systém nastavený správcem systému a v podstatě vyžadovaný médii a zřejmě i většinovou společností,“ reaguje pan profesor. Sám by statistiku nejraději zrušil. Denní zveřejňování průběžně hlášených počtů úmrtí, u kterých se z podstaty věci nemůže odborně dokončit analýza, co je příčinou úmrtí, tak vidí jako nesmysluplné. Tato data se i pak zpětně můžou změnit, neboť počty úmrtí se dohlašují atd.

Jenom chci říct, že mnohé věci, které se dozvídáme z médií, jsou naprosto zmanipulované, neříkám že všechny, ale řada z nich. A pak se dovídáme šokující informace o tom, že to je všechno jinak. Tohle jestli má být propagace toho, aby se očkovaly děti 12+, tak mi to přijde strašné. Přece není možné, aby někdo využíval neštěstí druhých k takovémuto účelu. To mně opravdu vadí.

Teď bych se ještě chtěla zmínit směrem k tomu pandemickému zákonu. Pan ministr určitě ví, že jsem ta, která říká, že pro něj hlasovat nebude, a za tím si stojím. Je to v podstatě o tom, že už primárně došlo k pochybení v té prvé fázi, kdy ten zákon byl od nevidím do nevidím, prostě neměl žádnou limitaci, nebyly nastavené žádné mantinely, a to samozřejmě vedlo k tomu, že řada lidí, včetně mě, byla pobouřena, protože mnozí z nás zažili dobu, kdy tady bylo něco, co tu nemělo být navždycky. Málem to bylo navždycky... Takže se prostě stalo to, co se stalo. To znamená, lidé se začali bouřit, aktivovat. Pak už se to nabaluje jako sněhová koule. Špatné vysvětlování a prostě jsme v problémech. U mě je hlavní problém v tom ale, že my nevíme, ve kterém momentě se tento zákon spustí, kdy budeme mít tu epidemii vyhlášenou, protože když se jedná o chřipkové onemocnění, máme 1600 až 1800 lidí na 100 tisíc obyvatel, ale skutečně nemocných chřipkou. Tady je nějaký ukazatel, který říká, tak a teď zastavíme návštěvy do nemocnic a podobně. V tomto textu toho pandemického zákona to postrádám. Mám trošku obavu z toho, že když se nařídí třeba v září plošné testování dětí, které půjdou do škol, nebude jim vůbec nic, tak zjistíme, že mají koronavirus, taky bychom mohli zjistit, že mají rhinovirus nebo adenovirus, ale budou mít koronavirus, my uděláme to, že spustíme pandemický zákon. Dojde zase k tomu, k čemu dochází teď, k obrovským škodám pro všechny skupiny obyvatel, protože se dostáváme do mantinelů, ve kterých už nechceme být. To právě říkám, ten podzim může znamenat právě návrat jakoby třeba něčeho, co tady ale ve skutečnosti být nemusí, protože kdybychom se nevytírali, nevíme, že tady nějaký koronavirus je. To je jedna z věcí.

Další věc je pak otázka té chytré karantény. To jsou ty SMS. Ta karanténa samoizolační tři dny po tom, co se vrátím odněkud v podstatě z dovolené, to je chytrá karanténa. Na tu chytrou karanténu tam jsou nějaké problémy, nevím, dočetla jsem se pouze z tisku, že Nejvyšší kontrolní úřad podal trestní oznámení právě na tuto chytrou karanténu. Nevím, to jsem si přečetla, počkáme, jaké budou výsledky toho vyšetřování.

Další věc, co se týká lockdownů, v podstatě univerzita Johnse Hopkinse vydala metaanalýzu, kde tedy tři vědci nezávislí zkoumali to, jak dopadá ta oblast, kde jsou tvrdé lockdowny, kde ty lockdowny nejsou. Nezjistili, že by ty lockdowny, že prostě třeba nošení těch roušek a další třeba uzavírání škol, podniků, povinné nošení roušek, vedlo k nějakému významnému poklesu té epidemie, prostě že vlastně ten efekt je snad 0,2 procenta. Jak říkám, přečetla jsem si metaanalýza Johns Hopkins University. Takže to je takto.

Co se týká... Pak ještě bylo řečeno také o tom, že bude vypínána Tečka, když v podstatě nebudeme mít ten pandemický zákon, tak jsem se dotazovala kamaráda právníka, nebyl to tedy Ondřej Dostál, to je taky můj kamarád, ale napsal mi: Tečka může být dobrovolná aplikace, pandemický zákon s ní nemá nic společného. Už jsem to slyšel, každý, kdo chce cestovat a splňuje podmínky certifikátů, si prostě nechá vystavit dobrovolný covid pas na základě souhlasu a souladu s GDPR – čl. 9 odst. 2 písm. a). Takže to, že by tady v podstatě končila ta Tečka, mi píše ten právník, prostě že to nemá opodstatnění, tohoto se obávat.

Už nebudu opakovat to, co tady říkali mí předřečníci, ale jsou tam věci, které mi vadí. Jak na začátku rozpravy Michael Canov říkal, že by bylo dobré využít instrumentu toho pandemického zákona, který tady je, pracujme potom na dopracování zákona o ochraně veřejného zdraví, tak bych to viděla jako smysluplnější. Takže asi takto.

Bylo by dobré se více o tom poradit, podiskutovat, prostě tohle je všechno takové na fofr, nedivím se, že lidé z toho mají obavu.

Děkuji.

