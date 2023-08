Senátorka Horská: Je potřeba dát mladým perspektivu, aby chtěli rodit více dětí

reklama

Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, kolegyně, kolegové. Dovolte mi, abych tu ten podrobný návrh pana ministra doplnila o legislativní proces, který předcházel v Poslanecké sněmovně. První čtení se konalo 9. června 2023 na 67. schůzi Poslanecké sněmovny. Druhé čtení proběhlo 11. července 2023 na 71. schůzi a třetí čtení se uskutečnilo ve dnech 19., 21., 26. července na 71. poslanecké schůzi. Senátu byl tento návrh zákona postoupen dne 28. července 2023.

Já se zaměřím ve své zpravodajské zprávě spíš na ten obsah a na ten dopad, který toto přijetí tohoto návrhu bude mít, nebo pokud bychom nepřijali, i ty dopady jsou zase další a různé. My jsme byli jediným výborem, který projednával tuto novelu. Tato novela má podporu, takže tak jak ji máte na svých stolech, tak doporučuje náš výbor ke schválení postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Předně chci upozornit na to, že český důchodový systém je v důsledku řady demografických proměn naší společnosti, ale především dlouhodobé neschopnosti vlád neudržitelný. Nemůžeme si dále dovolit projídat naši budoucnost a dělat krátkodobou líbivou politiku a nemyslet na budoucí generace. Nemůžeme si dále dovolit systém – po nás potopa – a hledat jenom krátkodobá řešení.

Tato vláda dostala odvahu, taháme za záchrannou brzdu. Já to tak i vysvětluji, když se na mě občané obracejí. Není to jistě žádný evergreen a žádná radost, která nás teď čeká, nicméně je to shoda okolností mnohých. Toto je jeden z důsledků, který jako politická odpovědná reprezentace musíme vyřešit směrem k budoucí generaci.

K tomu, že je něco třeba dělat s důchodovým systémem, nás dlouhodobě upozorňuje řada expertů, odborníků v této oblasti. Ale pro zajímavost podotýkám, že v průzkumu STEM pro MPSV jsou dvě třetiny populace toho názoru, že by měla být důchodová reforma prioritou a měla by se realizovat co nejdříve. Další čtvrtina je názoru, že by měla být provedena nejpozději do 5 let.

V obecné rovině zastávám názor, že musíme zajistit důchodové a férové důchody, tak jak to tady od pana ministra zaznělo, nejen dnešním seniorům, ale především té generaci, která ještě v důchodovém věku není. Tato vláda deklaruje, že usiluje o to, aby vznikl systém, který se dokáže postarat důstojně o všechny důchodce, i ty budoucí.

Máme dnes dostupné a jasné signály, kam se dnešní společnost ubírá. Vidíme trendy doby dožití, vidíme situaci v nestabilních rovinách, v menší natalitě atd. Teď je na tahu exekutiva, aby z toho vyšla a přišla s udržitelnou důchodovou reformou, jejíž první část máme dnes na stole. Nedělejme si iluze, důchodová reforma znamená i to, že naši mladí budou vědět, že mají kde bydlet, v dostupném, seriózním bydlení, budou chtít rodit děti, protože nenamlouvejme si, sebelepší rekonstrukce jakéhokoli zákona nám ty lidi do toho systému nepřinese. Je potřeba dát mladým perspektivu, aby chtěli rodit více dětí, a tak do té důchodové reformy dlouhodobě přispívali.

Návrh jde podle mě správnou cestou i tím, že je v souladu s doporučením NERV, která doporučuje v maximální míře omezit motivace k odchodu do předčasného starobního důchodu.

A zcela zamezit odchodům s předstihem delším než tři roky. Pokud by se zachovala dosavadní až pětiletá předčasnost, vycházely by důchody po zavedení nových pravidel krácení velmi nízké, což asi není žádoucí. Lidé si to pak samozřejmě rozmyslí.

Výhodou tohoto navrženého řešení je i to, že eliminuje možnost výskytu situace, která nastala na přelomu let 22 a 23, pan ministr to zmiňoval. Jestli to tehdy bylo správné nebo nesprávné, já to spíš připomínám proto, že ta situace se vrací, a kdyby se tehdy změna neudála, tak možná že jsme tu dnes nemuseli stát a situace by byla vyřešena. Ale prostě máme realitu dnešních dnů.

Obecně tedy vítám, že se napravují nedostatky stávající právní úpravy, které se projevily v letech 22-23, omezují se rozpočtové dopady tak, aby státní rozpočet nemusel být zásadně měněn v průběhu roku. Tyto navrhované změny bychom tedy měli přijmout. Věřím, že je všichni u tohoto stolu chápeme jako z dalších kroků, který má vést ke komplexní a srozumitelné změně důchodového systému. Myslím, že si to v naší zemi všichni velmi zasloužíme. A ještě jednou opakuji, že doporučuji přijetí tohoto tisku ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou.

Děkuji za pozornost.

Mgr. Miluše Horská BPP



místopředsedkyně Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Moravec a dva poradci vlády: Jaké ožebračování důchodců? Sociální soudržnost narušil naopak Babiš! Balíček jako show: Vládní tiskovku ladila návrhářka, Jurečka vyhodil miliony za průzkumy, zjistila Bobošíková Až za 30 let „dohoníme“ Řecko. Kalouskovi vpálili pravdu o zadlužení Kalousek k ANO: Mlčte, proboha. Vy jste s důchody nic nedělali

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama