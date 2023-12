reklama

Masírka začíná. Máme zapomenout, odkud jsme, a před volbami do eulamentu myslet správně evropansky. Bruselským hujerům totiž teče do bot a hrozí jim volební výprask, nejen u nás. Chtělo by to ale udat autory téhle agitky nějakému vyšetřovateli dezinformací, protože záměrně zaměňuje EU a Evropu. Copak Londýn, Kyjev, Oslo, Ženeva či Bělehrad nejsou v Evropě?

Vyfoceno ráno na Smíchovském nádraží.

JUDr. Daniela Kovářová



