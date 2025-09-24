Senátorka Kovářová: Jak daňový poplatník pocítí příští rok tu skoro miliardu navíc?

Dobrý den, pane předsedo, já mám dotaz.
Začnu dnešním programem České televize. Gomora, krimi seriál z roku 2021, AZ kvíz, Zajímavosti z regionů, V kondici, Rajské zahrady, Dobré ráno, Třináctá komnata, Černé ovce, Události v regionech, Studio 6, Magnum, krimi seriál 85, pořady politických stran, Co naše babičky uměly a co zapomněly, Hercule Poirot, AZ kvíz, Zprávy, Sama doma, Cirkus Humberto, Karel Gott ve Slaném, Zavolejte porodní sestřičky, Černé ovce, Události v regionech, Kde domov můj, Události, Branky, body, vteřiny, Sportka, Zločin na dobré cestě, Kocovina, Panoptikum města pražského, Třináctá komnata, Výsledky losování, Zpátky se Sobotou, Komisařka Florence, AZ kvíz, Banánové rybičky, Dobré ráno, Kluci v akci.
Teď ten můj dotaz, na který neuměl odpovědět ministr kultury, který předkládal tu novelu o financování, o zvýšení příspěvku na činnost veřejnoprávních médií.
Zajímalo by mě, pane předsedo, jak daňový poplatník pocítí příští rok tu skoro miliardu víc, o kterou bude posílen váš rozpočet? Jak se to promítne do jeho zájmu, do toho, co bude sledovat, jak se to promítne do programu? Mě úplně neuklidňuje konstatování, že šlo jenom o posílení, stabilitu a jistotu financování České televize.
Děkuji vám za vaši odpověď.
autor: PV