Senátorka Kovářová: Jak daňový poplatník pocítí příští rok tu skoro miliardu navíc?

24.09.2025 14:07 | Monitoring

Projev na 15. schůzi Senátu 24. září 2025 k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2024

Senátorka Kovářová: Jak daňový poplatník pocítí příští rok tu skoro miliardu navíc?
Foto: Hans Štembera
Popisek: Daniela Kovářová

Dobrý den, pane předsedo, já mám dotaz.

Začnu dnešním programem České televize. Gomora, krimi seriál z roku 2021, AZ kvíz, Zajímavosti z regionů, V kondici, Rajské zahrady, Dobré ráno, Třináctá komnata, Černé ovce, Události v regionech, Studio 6, Magnum, krimi seriál 85, pořady politických stran, Co naše babičky uměly a co zapomněly, Hercule Poirot, AZ kvíz, Zprávy, Sama doma, Cirkus Humberto, Karel Gott ve Slaném, Zavolejte porodní sestřičky, Černé ovce, Události v regionech, Kde domov můj, Události, Branky, body, vteřiny, Sportka, Zločin na dobré cestě, Kocovina, Panoptikum města pražského, Třináctá komnata, Výsledky losování, Zpátky se Sobotou, Komisařka Florence, AZ kvíz, Banánové rybičky, Dobré ráno, Kluci v akci.

Teď ten můj dotaz, na který neuměl odpovědět ministr kultury, který předkládal tu novelu o financování, o zvýšení příspěvku na činnost veřejnoprávních médií.

Zajímalo by mě, pane předsedo, jak daňový poplatník pocítí příští rok tu skoro miliardu víc, o kterou bude posílen váš rozpočet? Jak se to promítne do jeho zájmu, do toho, co bude sledovat, jak se to promítne do programu? Mě úplně neuklidňuje konstatování, že šlo jenom o posílení, stabilitu a jistotu financování České televize.

Děkuji vám za vaši odpověď.

JUDr. Daniela Kovářová

  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Senátorka Kovářová: Nesouhlasím s frázemi z Haagu
Senátorka Kovářová: Právo na eutanázii?
Senátorka Kovářová: Právně je eutanazie zneužitelná
Senátorka Kovářová: Autoři nevidí pro jednotlivé stromy les

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

ČT , Kovářová , Senát , 24.9 , 15. schůze

autor: PV

Zuzana Majerová byl položen dotaz

Média

Podle vás by politici měli zasahovat do nezávislosti (i když ta je někdy sporná) médií a novinářů? Nebo co myslíte tím vaším prohlášením, že chcete zahájit léčbu nemocného novinářského stavu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Udržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahůUdržovací sex jako pojivo dlouhodobých vztahů Podzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodinyPodzimní jídla z jednoho hrnce hotová do půl hodiny

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Senátorka Kovářová: Jak daňový poplatník pocítí příští rok tu skoro miliardu navíc?

14:07 Senátorka Kovářová: Jak daňový poplatník pocítí příští rok tu skoro miliardu navíc?

Projev na 15. schůzi Senátu 24. září 2025 k Výroční zprávě o činnosti České televize v roce 2024