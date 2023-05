Senátorka Kovářová: Na ideologické aktivisty se proměnil i původně seriózní spolek Sisyfos

reklama

Obludná cena

Spolek, který rád opravuje druhé a hraje si na arbitra exaktní korektnosti a korektní exaktnosti, neumí ani napsat správně jméno té, které se chce posmívat. To je samo o sobě veselé.

Dobrá, když tedy cenu vyrvali z rukou překvapené herečce a snad ji pošlou konečně na správnou adresu, můžeme se podívat, za co se mi pošklebují:

1. Za tvrzení, že v různých dobách bylo podnebí mnohem teplejší, než je dnes, a že to pro tehdejší flóru nebylo nic zničujícího, ba spíš naopak. Toto mé konstatování se ale spolek nesnaží nijak vyvracet či zpochybňovat svými daty, vystačí si s mávnutím rukou, že prý tomu nerozumím. No, výroků o vývoji podnebí slyšíme kolem sebe tuny a nezaznívají zdaleka jen od certifikovaných přírodovědců, ale od politiků, novinářů, sportovců, herců i účastnic soutěží krásy. Pokud to ale jsou výroky zapadající do kánonu aktuálního podnebíčkářského fanatismu, nic se neděje, odbornost mluvčích se nezkoumá. A nejde jen o výroky. Jde i o závazná rozhodnutí na politické úrovni, rozhodnutí, které nás všechny stojí biliony a přinášejí chudnutí a sociální otřesy. A že jsou tato rozhodnutí postavena na vědě? A které? Od autorů, kteří jsou za alarmismus placeni? Věda je diskuse, vyvracení či verifikace teorií, a to na základě znalostní báze, která se stále mění. Když se ale věda promění v ideologii, stává se služkou zájmů, kterým je neradno se příčit. A pokud tak někdo učiní, hned se najdou aktivisté, kteří mu nasadí psí hlavu. A v ideologické aktivisty se proměnil i původně seriózní spolek Sisyfos.

2. Za výrok o sexuálním obtěžování, které je podle mne přirozené, je součástí dialogu mužství a ženství a atributem každého namlouvání. Ona dělá drahoty, on tlačí na pilu. To je model všech namlouvacích tanečků. To je nesporné a žádní aktivisté s tím nic neudělají. Tímto konstatováním rozhodně neschvaluji nekulturní neslušnosti ani kriminální činy. A hranice mezi neslušností a usilovným dvořením se? Tu definovat nelze, mění se v čase, v místě i individuálně. Snahy najít závazná univerzální pravidla - jakýsi manuál pro namlouvání se - a vynucovat je pod hrozbou sankcí, to je cesta do pekla. Jsem rodinnou advokátkou. Mj. prezidentkou Unie rodinných advokátů. Mou advokátní praxí prošly tisíce párů řešící vztahové a partnerské problémy. Kdo z členů tribunálu spolku Sisyfos mě chce v tomto oboru mistrovat? Kdo je z nich vědecky erudován a praxí zocelen tak, aby se mi poškleboval? Mám zareagovat v jejich stylu, že tomu vůbec nerozumí? Ale u nich přece nejde o kvalifikaci, ale o správný ideologický směr. Proto se vydali na tenký led oboru, který s jejich původní agendou nijak nesouvisí.

3. Za výrok o tom, jak stát předpokládá, že manželé mají mít povinnost mít sex. Tento v nadsázce vyřčený výrok na mé přednášce na sexuologickém kongresu přece pochopí každý, kdo pochopit chce. Stát zná jediný model podporovaného institucionalizovaného soužití: manželství. Jiné vztahy či formy soužití nemají po staletí se vyvíjející legislativu, jejímž cílem je tuto formu vztahu a soužití chránit a preferovat. A proč? Ano, protože z něj pocházejí děti. Implicitně (v žádném paragrafu to pochopitelně nenajdete a já jsem ani nic takového netvrdila) tím stát hlásá: „manželé, poskytnu vám sadu výhod, ale také povinností. Jen já vás kupříkladu mohu rozvést. Mohu vám nařídit vyživovací povinnost. A činím tak proto, že to je součást mé propopulační politiky. Co tedy od vás očekávám?“

Co je na tom tak nepochopitelného či pošklebováníhodného? Moje přednáška srovnávala povinnosti manželů a registrovaných partnerů. A ejhle - zákon po každém páru požaduje něco jiného.

A jak souzení takových výroků souvisí s agendou spolku Sisyfos? Nijak. Tedy, dnes už vlastně hodně. Protože z tohoto spolku se stala jedna z dalších ideologických iniciativ.

Mohu váš ujistit, milí neúnavní zápasníci s balvanem marně tlačeným na vrchol hory, že se nedám odradit vašimi povýšenými pošklebky a budu dál říkat to, čemu věřím a o čem jsem přesvědčena. A budu-li chtít někoho kritizovat, pokusím se vědět něco o jeho oboru a naučím se správně psát jeho jméno.

Mimochodem, představte si, že vím, co to je souvek.

Normální Daniela

JUDr. Daniela Kovářová



