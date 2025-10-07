Senátorka Kovářová: Normální Daniela 3

Informace na svém veřejném facebookovém profilu k vydání dalšího sborníku svých vystoupení, textů a článků

Foto: Hans Štembera
Popisek: Daniela Kovářová

Nezávislá senátorka Daniela Kovářová představila sborník Normální Daniela 3 Minulý týden uplynuly tři roky ode dne, kdy voliči senátního obvodu č. 7 Plzeň – město zvolili nezávislou kandidátku, spisovatelku a rodinou advokátku Danielu Kovářovou do Senátu. Senátorka je věrná svým literárním kořenům, a tak každoročně skládá účty svým voličům, často veřejně i na plénu Senátu vystupuje a publikuje a každý rok vydává sborník svých vystoupení, textů i článků pod názvem Normální Daniela.

Tak tomu bylo i letos. Včera odpoledne v plzeňské kavárně „Kafé a“ na Slovanech představila Daniela Kovářová už třetí sborník svých textů nazvaný Normální Daniela 3. Sborník má 300 stran a je tematicky rozdělen do oddílů Rodina, Ekonomika a digitalizace, Evropská unie a klimatický alarmismus, Témata doby a Rozhovory.

„Do Senátu jsem vstupovala se zaměření zejména na rodinu,“ řekla dnes odpoledne v průběhu autogramiády Daniela Kovářová. „Časem se však ke mně dostala další témata a agendy, které mají dopad na náš normální každodenní život a mé sousedy a občany stojí značné peníze. Jde zejména o omezování svobody slova a zničující regulaci přicházející z Evropské unie. Zvláštní oblastí mého zájmu je pokus o ovládání klimatu. Jde o bláznivý experiment, který nás stojí obrovské peníze, jež pak chybí jinde,“ dodala Kovářová.

Tři desítky přítomných podporovatelů a sousedů v průběhu autogramiády obdržely novou senátorčinu publikaci a dvě hodiny jí kladly otázky a diskutovaly s ní o naší budoucnosti a o aktuálních společenských otázkách.

Podobně jako předchozí sborníky č. 1 a č. 2, i tuto publikaci vydalo pražské odborné nakladatelství Leges, u něhož Daniela Kovářová před svým zvolením do Senátu publikovala, a zájemci si ji mohou objednat ZDE.

JUDr. Daniela Kovářová

  • senátorka
