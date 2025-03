Senátorka Kovářová: Pane premiére, já s vaším postupem nesouhlasím

Dobrý den, paní ministryně, vážení kolegové. Válka na Ukrajině pomalu, pomaličku končí. Čekala jsem radost, místo toho dostávám zbrojení. Jsem udivena samozřejmostí, s jakou naše vláda a pan premiér přijal závazky dalece překračující funkční období této vlády, kterými pan premiér rezignoval na dluhové brzdy, rozpočtovou odpovědnost, úspory a obrovské i současné zadlužení. Je to naprosto zásadní krok pro tuto zemi, je to zásadní pro občany této země a musíme o tom mluvit. Lehkost, s jakou to všichni přijímáte, s jakou to přijímají vrcholní představitelé této země, mě děsí.

Ten krok bude mít zásadní dopady a důsledky. Jestli tomu nevěříte, podívejte se do Německa. Před několika dny Bundestag zrušil dluhovou brzdu, schválil ohromný finanční balík na podporu zbrojení. A jaký to mělo následek? Okamžitě se zdražila cena úvěrů, což má jednoznačný vliv zdražovací na německé podnikatele a podniky.

Já se ptám a udivuje mě, že se nikdo neptá, že o tom nikdo nemluví, že se neptáme daňových poplatníků, zda je to v jeho zájmu, co oni na to a jaké to bude mít důsledky pro rozpočet této země. Může-li pan premiér za 10 milionů občanů této země tyto závazky přijmout, může jedna nezávislá senátorka říct: Pane premiére, já s vaším postupem nesouhlasím.

JUDr. Daniela Kovářová



