Senátorka Kovářová: Potřebujeme tzv. veřejnoprávní média?

Potřebujeme tzv. veřejnoprávní média?

Mou hlavou se honí otázky, na které je třeba si odpovědět:

1. Co je veřejná služba a co jejím opakem? Soukromá služba? Je služba nabízená veřejnosti veřejnou službou? To je pak takovou i kadeřník. Je je veřejnou službou hospoda? Divadlo? Nákupní galerie? Máme jen obecné pojmy a fráze bez obsahu.

2. Jak se odlišuje redaktor verejnoprávní a soukromoprávní? Vzděláním? Prací? Etikou? Pracovníci běžně přecházejí z jedné televize do druhé. Když přejdou ze soukromé do veřejnopravní, začnou jinak myslet? Jinak pracovat? Co je k tomu vede?

3. Kdo vlastně ČT řídí? Od televizní krize zde platí, ze půda patří krtkům, protože na ní pracují. Řídí ji redaktoři? Ředitel? Ne. Rada? Ne.

4. Otázka dnešního semináře zní: Potřebujeme veřejnoprávní média? Pokud by odpověď měla být kladná, pak se ptám: co dělá Česká televize jiného než soukromé televize? Podívejme se zrovna na dnešní program: Buchty po ránu (vaření). Televarieté. Na cestě po Los Angeles. Večer Vražedné stíny (detektivka). První a druhý díl. V noci Maigret má starosti. Francouzký kriminální seriál. A konečně Bydlení jako hra. Seriál o renovaci. Tohle že nemůže vysílat nestátní komerční médium?

5. Další otázky: proč nemáme veřejnoprávní nakladatelství nebo veřejnoprávní noviny? Vedle definice pojmu "veřejnoprávní" nám chybí jasné zadání: chceme tedy vysílání pro školy, seniory, regiony, menšiny apod.? Ok. Tak tedy to je posláním veřejné služby? Nejde si to mnohem levněji objednat u soukromé firmy? S přesným zadáním a rozpočtem? Odpověď zní: lze.

6. Má poslední otázka: má veřejnoprávní instituce dělat to, co jinak ziskově dělá soukromá instituce a soukromé médium? Má stát provozovat masokombinát? Textilku? Ne. Jak platí pro obecné veřejné instituty, stát smí dělat jen to, co soukromá sféra dělat neumí nebo nemůže, a zároveň je to společensky nutné.

7. Shrnuto a podtrženo: na otázku, zda potřebujeme veřejnoprávní média, odpovídám: Ja ne. Pojďte mě přesvědčit.

Vy, co ten koncept hájíme, to máte snadné. Vám ta Česká televize totiž patřil. Dobrá. Dělejte si televizi, jakou chcete. Ale pro sebe a za své. Dnešní seminář by se podle mne mohl jmenovat: "chceme vaše prachy na svoje hračky".

Tohle bylo mé vystoupení na dnešním semináři v Poslanecké sněmovně dne nazvaném Potřebujeme veřejnoprávní média?

