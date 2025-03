Senátorka Kovářová: V paralelní realitě žije paní ministryně a ti, kdo tak milují válčení a vojáčky

Začnu slovy paní ministryně. Nevím, v jaké paralelní realitě žije paní ministryně, nebo všichni, kdo tak milují válčení a vojáčky. Dívám se na Novinky.cz. Tam o té včerejší debatě se píše: Obě strany hovořily o částečném příměří. To je výborná zpráva přece. Je třeba z ní mít radost! Rusko říká, verze Ruska: Na 30 dní bude částečné příměří od útoků na zařízení energetické infrastruktury. Varianta Američanů: Vedoucí představitelé se dohodli... Opět to je výborná zpráva. Aspoň spolu mluví. Přece každý takový krok povede k tomu, že bude méně lidí umírat. Verze Američanů: Vedoucí představitelé se dohodli, že přechod k míru bude zahájen příměřím v oblasti energetiky a infrastruktury. Co se v noci stalo? Nikdo nesliboval, že skončí boje všechny. Salvu dronů vypustila Ukrajina i Putin. Bojuje se tedy na obou stranách pořád. Jen se od rána neútočí na trafačky, na rozvodny a na rafinérie. To je první věc.

Druhá věc, tak se tedy, paní ministryně, vážení kolegové, musíte dohodnout, jak to vidíte. Buď je Česká republika v nebezpečí a pak je třeba budovat armádu vnitřní, povinnou, jak o tom hovořil pan senátor Čunek, pak je třeba zvyšovat vnitřní bezpečnost, pak je třeba školit občany, kam půjdou do krytů. Nebo není třeba se bránit, protože nám nic nehrozí, a pak je třeba velmi debatovat o rozpočtové odpovědnosti. Zásadně nesouhlasím s tím, co tady naznačoval pan senátor Fischer, že bychom snad, pokud bude nějaká evropská armáda, že bychom snad na ni nevydávali žádné peníze, že by se vzaly někde jinde. Pozor, to bude velmi bolet! My si musíme říct, co tedy zrušíme, které ministerstvo. Musíme si říct, kde ty peníze vezmeme. My se tady celou dobu, co jsem tady, tváříme, jako bychom měli bezedný měšec, jako kdyby stačilo, když se víc zadlužíme. Ale to přece není bezedný měšec. Když se víc zadlužíme, znamená to, že všechno bude dražší, roztočíme kola inflace a sáhneme všem našim občanům, rodičům, babičkám na úspory. A pak je třeba to ale říct. Pak je třeba říct, jaké to ponese náklady.

To je všechno, to jsou ty odpovědi, které chci slyšet. A pak chci slyšet, abychom si nalili čistého vína a abychom daňovým poplatníkům řekli, kolik to bude stát.

JUDr. Daniela Kovářová



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky