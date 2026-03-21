Senátorka Ludková: Nástroj proti kriminalitě, nebo nebezpečný precedent?

22.03.2026 22:14 | Monitoring
autor: PV

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k tzv. odčerpávacímu zákonu.

Foto: Archiv V. Ludkové
Popisek: Vladimíra Ludková, senátorka ODS

„Odčerpávací zákon“ pod palbou kritiky advokátů**

Česká advokátní komora ostře varuje před vládním návrhem zákona o odčerpání majetku nevysvětleného původu. Podle ní může jít o **vážný zásah do ústavních práv**, zejména do práva vlastnit majetek a na spravedlivý proces.

Co je problém?

Majetek by mohl být odebrán **i bez prokázání viny**

Stačí „přesvědčení“ soudce, ne důkaz **nade vší pochybnost**

Hrozí **obrácení důkazního břemene**

Zásah se může týkat i **třetích osob bez vazby na trestnou činnost**

Advokátní komora varuje:

Takový systém může vést k nespravedlivému i nezákonnému odnímání majetku, bez dostatečné možnosti obrany.

Výzva poslancům:

Návrh by měl být podle ČAK stažen a zásadně přepracován tak, aby odpovídal principům právního státu a evropským standardům.

Můj předchozí text na téma tohoto zákona najdete ZDE.

Co si o tom myslíte vy? Je to nutný nástroj proti kriminalitě, nebo nebezpečný precedent?

Mgr. Vladimíra Ludková

  • ODS
  • senátorka
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Zdroje:

https://www.facebook.com/share/p/1HD1HkfmqE/?mibextid=wwXIfr

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

Ludková

Jinde na netu:

Diskuse obsahuje 0 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

