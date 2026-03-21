Senátorka Ludková: Nástroj proti kriminalitě, nebo nebezpečný precedent?

„Odčerpávací zákon“ pod palbou kritiky advokátů**
Česká advokátní komora ostře varuje před vládním návrhem zákona o odčerpání majetku nevysvětleného původu. Podle ní může jít o **vážný zásah do ústavních práv**, zejména do práva vlastnit majetek a na spravedlivý proces.
Co je problém?
Majetek by mohl být odebrán **i bez prokázání viny**
Stačí „přesvědčení“ soudce, ne důkaz **nade vší pochybnost**
Hrozí **obrácení důkazního břemene**
Zásah se může týkat i **třetích osob bez vazby na trestnou činnost**
Advokátní komora varuje:
Takový systém může vést k nespravedlivému i nezákonnému odnímání majetku, bez dostatečné možnosti obrany.
Výzva poslancům:
Návrh by měl být podle ČAK stažen a zásadně přepracován tak, aby odpovídal principům právního státu a evropským standardům.
Můj předchozí text na téma tohoto zákona najdete ZDE.
Co si o tom myslíte vy? Je to nutný nástroj proti kriminalitě, nebo nebezpečný precedent?
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.