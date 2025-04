Senátorka Mračková Vildumetzová: Překvapuje mě, že tady takovýto návrh je

Děkuji, pane místopředsedo.

Já bych jenom si dovolila zareagovat na předřečníka ohledně toho pozměňovacího návrhu, protože my jsme dneska jasně avizovali na tiskové konferenci, že jsme připraveni podpořit toto návrh zákona. A to právě z důvodu, že se tam nedostal ten pozměňovací návrh, který byl předložen v Poslanecké sněmovně. A to je výpověď bez udání důvodu.

Vůbec mě překvapuje, že v tuto chvíli – víte, jak bylo velmi těžké, z mého pohledu, v Poslanecké sněmovně ten zákon, podle mého názoru, se projednával několik, několik schůzí. A vedla se k tomu debata. Vadily tam dvě věci. A to je zkušební doba ze 3 na 4 měsíce. A druhé, že tam byl vložen ten avizovaný pozměňovací návrh, že bude výpověď bez udání důvodu.

Já musím říct, že když dneska jsme dostali na stůl ten pozměňovací návrh, tak jsem si říkala, jestli věřím svým vlastním očím, že někdo opět tady jako vkládá, že bude výpověď bez udání důvodu, byť je to nějakým způsobem pro určité skupiny.

Ale musím říct, že jsem ten návrh konzultovala i tady s legislativou, protože jsem k němu chtěla i podrobnější informace. A bylo mi prakticky řečeno, že se současným zákoníkem práce není v některých případech v rámci výpovědi bez udání důvodu ještě ani v souladu. Takže by mohl, kdyby tento pozměňovací návrh byl schválen, tak by mohl způsobit aplikační problémy.

A musím říct, že my jsme velmi rádi, že i tlakem našeho poslaneckého klubu ve sněmovně se vlastně podařilo zvrátit, že koalice nehlasovala pro ten komplexní pozměňovací návrh ohledně výpovědi bez udání důvodů. Takže my v žádném případě bychom to nepodpořili.

Vůbec mě překvapuje, že tady takovýto návrh je. A jsme připraveni v tuto chvíli podpořit ten návrh tak, jak ho předkládá ministr práce a sociálních věcí, byť bych měla v jeho případě určitě nějaké připomínky na nějaké jiné věci v sociální oblasti.

Děkuji.

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová ANO 2011



