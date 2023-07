Senátorka Němcová: Jsme demokratickou zemí. Paní Zwyrtek Hamplovou jistě nebude nikdo pronásledovat

reklama

Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, paní ministryně. Nejprve dovolte, abych poděkovala paní ministryni a jejímu týmu za úsilí, které vyvinuli k tomu, abychom my dnes mohli Dohodu mezi ČR a USA o spolupráci v oblasti obrany schválit.

Já jsem stoupencem, jednoznačným stoupencem této dohody. Když se vrátím zpátky do vzpomínek, které mě vedou až tak k roku 2009, kdy vrcholila tady ta hybridní bitva první války Ruska, které tady prosazovalo, abychom odmítli tehdy radar, jehož umístění se plánovalo v ČR. Pamatuji se na tu atmosféru, která byla vyvolána v naší společnosti, o tom, že v podstatě Amerika, příchod Ameriky nebo jejích vojáků znamená naše mimořádné ohrožení. V této atmosféře jsme my tehdy prohráli, my, tím myslím demokraté, my, tím myslím ČR. Na dalších 10 let nebo vlastně až do dnes jsme se stali dobrou půdou pro to, aby hybridní válku, kterou proti nám vedlo Rusko tehdy, aby v ní pokračovalo i dnes. Vidíme to na všech krocích. Jejím výsledkem jsou i ty zmatené, překroucené dezinformace, které čteme o této smlouvě ve všech možných médiích, nebo na sociálních sítích a podobně, přestože ti, kteří mají skutečný zájem na tom pochopit tu smlouvu, vědět, co obsahuje, tak si ji mohou přečíst. Kdyby to skutečně udělali, kdyby měli nějakou elementární míru odpovědnosti, tak by se takovýchto dezinformací nemohli dopouštět.

Jsem přesvědčena, že ten střet, který se teď na planetě odehrává, je střetem skutečně velmi vážným. Vidíme Rusko, když pozorujeme Rusko, pozorujeme rétoriku Ruska, jediné, co slyšíme, vždycky v každé, první nebo druhé, větě zazní: NATO. Náš nepřítel je NATO. Do závorky teď dávám, že Rusko oznámilo, že ČR je jeho nepřítelem. Ale v tomto světě se pohybujeme a rozhodujeme se, na kterou stranu chceme patřit. V podstatě už jsme se rozhodli, kdybych to vzala po té právní stránce, přece jsme vstoupili v roce 1999, před 24 lety, do NATO. V tomto bodě jsme se rozhodli. Ale teď si myslím, že ta dohoda přichází v pravý čas. Vidíme, co se děje na Ukrajině. Vidíme naprosto šílenou politiku Ruska, které se doslova nezastaví před ničím. Nebudu tady opakovat to, co vidíme v denních zprávách hrůzy, na ztrátách životů, mučení dětí, hromadné hroby. Všechno tohle, co čteme, co nás v podstatě připravuje o spánek.

Ale tato hrozba tady je. Tvářit se, že tu není, by bylo naprostou chybou a zpronevěřením se svému úkolu, protože tady se bavíme o strategickém zájmu ČR. Strategickým zájmem ČR je, abychom byli dobrým partnerem, spolehlivým partnerem v rámci NATO, abychom tu dohodu, kterou má vyjednánu řada zemí, abychom ji měli my také. Ne nadarmo usiluje Finsko nebo usilovalo Finsko, nyní Švédsko, o vstup do NATO. Proč to tyto svrchovaně demokratické země asi dělají? Mají své zkušenosti s Ruskem, tak jako je mají Poláci, tak jako je má celé Pobaltí, tak jako je máme i my. Prostě kdo tuto zkušenost má, nemůže v tuto chvíli mít jakoukoli pochybnost, že schválení této dohody je tím nejlepším krokem, který můžeme udělat.

Ještě dovolte jednu možná repliku nebo poznámku k tomu, co zde říkala paní poslankyně Zwyrtek Hamplová. Odmítám porovnávání demokratického parlamentu, demokratické země, s demokratickým provozem, s tím, co se odehrávalo v roce 1968, s tím, jak fungoval v totalitní společnosti tehdejší parlament, s tím, jak procházela tehdy normalizace, kdy kdokoli, kdo se postavil proti názoru tehdejších zrádců, kteří v roce 68 zradili naši zemi, zvacím dopisem představitelů komunistické strany sem pozvali okupační vojska a poté to parlament schválil... Odmítám porovnávání této doby, těch aktérů, s dnešní dobou a s dnešními aktéry. Jsme demokratickou zemí. Paní Zwyrtek Hamplovou jistě nebude nikdo pronásledovat, jistě nepřijde o práci, její děti jistě budou moci dále studovat, bude moci jezdit do zahraničí, bude moci požívat všech výdobytků, které jí demokratická společnost může nabídnout. Ona tady svobodně hlasovat. Tak jako budeme svobodně hlasovat my všichni ostatní. Ale to porovnávání je za všemi myslitelnými čarami. Totalita s demokracií v žádném případě porovnávat nejde.

Paní ministryně, dovolte mi, abych z tohoto místa ještě jednou prostřednictvím pana předsedy vám poděkovala, myslím, že to je úžasná práce, kterou jste odvedla. Celé vládě tímto děkujeme. Těším se, že smlouvu schválíme. Bude to pro mě takový dobrý zářez do mé politické kariéry. Toto datum si budu pamatovat.

