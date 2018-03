Senátorka Syková: Drahošův program je anti Syková a apolitický

Za ta léta, co je v horní komoře parlamentu zastupuji, o nich vím hodně. Je mi známo, že část z nich se nachází v lidsky takřka bezvýchodné situaci. Jsou mezi nimi pacienti, kteří potřebují moderní a především dostupnou léčbu, založenou na nejnovějších vědeckých poznatcích. Žijí tam děti, které potřebují dobré státní školy a školky. Můj volební obvod je plný důchodců, co by uvítali další pečovatelské domy a s nadějí očekávají pravidelnou valorizaci svých penzí. Část Prahy 4 se také potýká s negativními dopady dopravy na jejich zdraví (zejména na Spořilově). Tím chci jenom říct, že lidi i s jejich běžnými radostmi a starostmi, ve svém volebním obvodě dobře znám, rozumím jim a jak nejlépe dovedu pomáhám řešit jejich skutečné problémy.

Tušila jsem dlouho, kdo se může stát mým nejvážnějším protikandidátem. Vlastně hned poté, co Jiří Drahoš neuspěl v souboji o prezidentský post s Milošem Zemanem. Krátce oznámil, že se z veřejného života stáhnout nehodlá a že dost možná vyslyší názory mnoha svých podporovatelů a do politiky se zapojí. Správně jsem také předvídala, že si pro svoji kandidaturu vybere právě Prahu 4. Tedy obvod, kde sídlí Ústavy Akademie Věd i Ústav experimentální medicíny, který jsem měla čest vést 12 let a z jehož vedení mne právě Jiří Drahoš, coby předseda Akademie věd ČR, odvolal a donutil k rezignaci poté, co média hrubě a jednostranně zkreslila dění kolem studie léčby kmenovými buňkami. Kauza byla svého času široce projednávána, nechci se k ní tedy vracet. Snad si jen neodpustím poznámku, že jsem vždy byla vedena úpěnlivými žádostmi těžce nemocných pacientů o léčbu kmenovými buňkami, že buňky vždy aplikovali jejich ošetřující lékaři ne já, nikdy jsem neměla z mojí činnosti sebemenší finanční zisk, naopak jsem pacientům poskytla svých cca 6 senátorských platů (400 tis. Kč). Díky kauze, vyvolané závistivými kolegy, která byla po nedostatku důkazů uzavřena alespoň jako „etické pochybení" a kterou Drahoš okamžitě využil, byl výzkum zastaven a nadějné výsledky tak přišly prakticky vniveč. Čeští pacienti platí 360 tis. firmě v Brně a jezdí za nákladnou léčbou do zahraničí např. do Vídně. Proč ne, léčba některým pomohla.

Zpět k věci. Počátkem tohoto týdne došlo mé tušení naplnění. Prof. Drahoš oznámil, že kandidovat do Senátu tedy bude! Na příslušné tiskové konferenci to od něj bylo ovšem jen méně důležité sdělení. Vlastně okrajové. Nepřekvapilo mne to. Jiřího Drahoše znám a také tuším, že lidé, co za ním zjevně stojí, mají v plánu neúspěšného prezidentského kandidáta podle všeho posunout dál, než do některé ze senátních malostranských kanceláří.

Jiří Drahoš na tiskovce slavnostně oznámil, že spolu s přáteli, kteří mu pomáhali v prezidentské kampani, zakládá pod názvem Společně pro Česko poněkud zvláštní spolek. Dle jeho slov má být byznysem nepolíbený, apolitický a otevřený lidem, co nechtějí být aktivní jen „jednou za pět let při volbách." Spolek je prý takovým lidem připraven otevřít náruč a má ambici řešit širokou škálu společenských témat. Dále napříč politickým spektrem hledat řešení závažných problémů, k tomu vytvářet expertní skupiny, připravovat návrhy novel zákonů a další legislativní opatření. Pomoci v tom má spolku zástup politiků, dle slov Jiřího Drahoše „řada kontaktů v politické sféře", které on sám a jeho „nepolitická" iniciativa coby celek hodlá oslovovat a s jejich pomocí prosazovat svá řešení. To vše ještě předtím, než bude případně sám zvolen senátorem!

Inu krásný příběh nepolitické politiky! Jiří Drahoš a lidé kolem něj nebudují politické hnutí, natož stranu, ale reálnou politiku se budou snažit ovlivňovat aktivně a jinak. Asi tak nějak po svém. Předbíhat nelze, ale jakým asi stylem to bude, napoví jména Drahošových spolupracovníků, mezi které třeba patří Jakub Kleindienst, Aleš Novák, ale i Karolína Brennerová, či Martin Mejstřík. Ti všichni a mnozí další si už vytipovali i sídlo ambiciózního spolku. Situovali ho kamsi na pražský Smíchov.

Je nabíledni, že na takovou šíři záběru bude potřeba nemalých finančních zdrojů. Prof. Drahoš tvrdí, že se o to postarají jistě nezištní sponzoři, mnozí z těch, co již nezbytné prostředky uvolnili na jeho prezidentskou kampaň. „Mají zájem ve spolupráci pokračovat," sdělil na tiskové konferenci, konkrétnější ovšem nebyl.

Budiž, jedná se o nápady, krůček po krůčku realizované skutky a problémy Jiřího Drahoše. Ne moje. Ale dovolte mi hlasitě vyjádřit z toho všeho získaný názor, že mému protikandidátovi o pozici senátora vlastně vůbec nejde. Ne, jeho postup spíše napovídá, že má mnohem větší ambice. Zda si to myslí sám, anebo to je vlivem lidí v jeho okolí, včetně paní manželky, není vlastně důležité. Podstata je v něčem jiném. Jiřímu Drahošovi o lidi na Praze 4 vlastně nejde, mimochodem proč sídlo zamýšleného spolku nesituuje tam, ale na Prahu 5, že? Prostě se mi zdá a věřím, že spousta voličů obvodu 20 – Praha 4 záhy pochopí, že profesoru Drahošovi se nejedná o praktické řešení jejich problémů, ale že mu jde, za podpory některých médií a politicko-společenských okruhů, jen a pouze o osobní exhibici! Za sebe tak mohu slíbit, že takovému člověku ve volebním souboji šanci jen tak nedám!

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc, FMCA

senátorka

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. BPP



