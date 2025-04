Senátorka Váňová: Navrhovaná opatření napomáhají k sladění pracovního a rodinného života

Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové,

co oceňuji na této předložené novele, je, že navrhovaná opatření výrazně napomáhají k podpoře slaďování pracovního a rodinného života rodičů malých dětí. Vítám, že nově bude umožněno zaměstnancům na rodičovské dovolené vykonávat u stejného zaměstnavatele stejnou práci jako před jejím čerpáním, a to na základě dohody o pracovní činnosti nebo dohody o provedení práce.

Také se zde zavádí garance návratu na původní pracovní pozici a stejné pracoviště pro zaměstnance, kteří se vrátí z rodičovské dovolené před dosažením dvou let věku dítěte. Vyzdvihuji to, že úprava výrazně posiluje práva zaměstnanců oproti současné úpravě, kdy je nárok na návrat na stejné místo zaručen pouze po mateřské dovolené. Jde o motivační opatření, které usnadní rodičům rychlejší návrat do práce a doplňuje již zavedené nástroje, jako je podpora částečných úvazků nebo rozvoj dětských skupin.

Pozitivně se také stavím k dalším změnám, které se zde navrhuji, jako je k pravidlům pro podání výpovědi z pracovního poměru, zkrácení výpovědní doby na jeden měsíc v případech, kdy je výpověď dána z důvodu porušení pracovní kázně zaměstnancem nebo pokud zaměstnanec nesplňuje zákonné předpoklady či požadavky zaměstnavatele pro výkon dané práce, v regulaci denního odpočinku zaměstnanců v mimořádných situacích nebo v prodloužení maximální délky zkušební doby a možnost jejího prodloužení na základě vzájemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Je správné také to, že se dočkají také nezletilí od 14 let, kteří budou moci vykonávat lehké práce během hlavních letních prázdnin, a to i v případě, že dosud neukončili povinnou školní docházku. Tento krok poskytne mladým lidem více příležitostí k získávání pracovních zkušeností a přivýdělku během letních měsíců.

Považuji všechny tyto body za potřebné. Proto budu hlasovat pro tuto novelu v předloženém znění z Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

Ivana Váňová, MBA KDU-ČSL



