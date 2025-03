Senátorka Zwyrtek Hamplová: Evropa nepotřebuje žádné “spojené státy”

Spojené státy evropské by Evropě větší slovo ve světě nezajistily! Zcela spolehlivě a definitivně by však odebraly evropským státům jejich samostatnost a národní svébytnost. A nastal by maximálně tak chaos. Slovo Evropy ve světě vytvoří až kvalita a schopnosti evropských politiků a kvalita, moudrost a prozíravost evropské politiky.

Nemáme momentálně ani jedno, ani druhé, a sílí tendence (až tlak!) řešit to zbrojením. Zachraňují to solitéři v jednotlivých zemích. Zaplať Bůh za ně. Jsou nadějí pro zdravý rozum, mír a prosperitu.

Každá jiná cesta je totiž směrem nejistota, riziko, chudoba… Žádejme v Evropě zdravý rozum, mír a prosperitu. To je to, co Evropa potřebuje. Žádné “spojené státy”, to je útěk od skutečně důležitých témat.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



