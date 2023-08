Senátorka Zwyrtek Hamplová: Hledá se český premiér…

reklama

Petr Fiala řekl:

„Ukrajina už rok a půl brání nejen svoje území, ale fakticky bojuje i za zbytek Evropy. Naším úkolem je pokračovat v civilní i vojenské podpoře Ukrajiny a podporovat proces integrace Ukrajiny do EU a NATO.“

Jana Zwyrtek Hamplová:

Evropu nikdo než ona sama sebe neohrožuje, proto za ni nikdo nemusí bojovat. Evropa musí jen dostat rozum. Naším úkolem je starat se na prvním místě o Českou republiku a její občany; až pak o kohokoliv dalšího. Integrace Ukrajiny do EU a NATO není a ještě dlouho nebude v zájmu Evropy, a tím ani České republiky.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Dále Petr Fiala řekl:

„Souběžně s tím se musíme připravovat na poválečnou obnovu Ukrajiny. Našim občanům musíme vysvětlovat, že pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům je nejenom správná a důležitá, ale je to také velká příležitost pro Českou republiku.“

Anketa Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání Dovládne 11% Nedovládne 87% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 7036 lidí

Jana Zwyrtek Hamplová:

Na poválečnou obnovu Ukrajiny se musí připravovat hlavně ona sama a její občané. My se musíme připravovat na rychlý a dobrý “restart” České republiky. Co se musí sáhodlouze a opakovaně vysvětlovat občanům, není patrně správné. Občané nejsou hlupáci. Pomoc Ukrajině či ukrajinským uprchlíkům je velkou příležitostí hlavně pro ně, ne pro Českou republiku ani její občany.

Resumé:

Tak to bychom měli… Co dodat? Hledá se ČESKÝ premiér… Ten se nějak “ztratil v davu”. Ale my nejsme Evropané druhé kategorie a také si zasloužíme předsedu vlády, který bude myslet na nás a naši krásnou středoevropskou zemi. A pokud toho není schopen, tiše odkráčí do země, která je mu dražší a o jejíž občany mu jde víc. Jistě ho tam, při jeho schopnostech, přivítají s otevřenou náručí...

A my si tu najdeme čas na to postarat se konečně o Českou republiku… Naši Českou republiku…

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Samospráva potřebuje posílit, ne oslabit Senátorka Zwyrtek Hamplová: Šest nových členů BRICS. Kdy se probudíme? Senátorka Zwyrtek Hamplová: Stavíme mladou generaci proti seniorům Senátorka Zwyrtek Hamplová: Setkání Blažka s Nejedlým v bouři je jen divadlo

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama