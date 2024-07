Senátorka Zwyrtek Hamplová: Kdo pro ni zvedl ruku, podpořil korupční jednání

“Soud Evropské Unie rozhodl, že předsedkyně EU Ursula von der Leyen jednala netransparentně při centrálním nákupu vakcín od společnosti Pfizer a EK pod jejím vedením porušila zákony neboť tak znemožnila nezávislou kontrolu jedné z největších finančních transakcí, kterou EU pod svým jménem udělala.

Soudci v Lucemburku také rozhodli, že bruselské úřady blokovaly vyšetřování, snažily se zakrýt skutkovou podstatu činu, neumožnily dostatečný přístup k dokumentům, a to zejména s ohledem na možný střet zájmů a kompenzační pravidla pro výrobce vakcín..."

Není co dodat. Za nákupem vakcín byl obrovský obchod pro přátele, a my to zaplatili. A nejen to. Ta paní je opět v čele. Asi mají doma ještě málo… Ostuda, ostuda, ostuda. Celé Evropy. Kdo pro tu paní zvedl ruku, hlasoval pro podporu korupčního jednání…