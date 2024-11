Senátorka Zwyrtek Hamplová: Měřítka jsou taková, jaká nastavíme a tolerujeme

Hrubé urážky v politice se užívají proto, že to připustíme. Kdyby aktérovi něčeho podobného vážně uškodilo v politické kampani, že je sprostý na soupeře, novinář kdyby přišel o práci i profesní pověst, média ztratila naši sledovanost a také kdyby se musela tvrdě omlouvat za lži a vulgarismy, joj, to by se změnily metody a slovník.

Měřítka jsou zkrátka taková, jaká nastavíme a jaká tolerujeme… nebo netolerujeme a důsledně odmítáme. Mně lidé na Kroměřížsku mnohokrát říkali, že mne volili mj. pro důsledný, tvrdý, ale vždy slušný a věcný styl. Ten nehodlám měnit, ač sama jsem někdy cílem nefér urážek i hrubých vulgarismů.

Každý má zkrátka vlastní úroveň a styl, jaké si zvolí. Je to jen jeho vizitka. Buď je sprosťák (patrně když neví, jak dál), nebo je zkrátka slušný člověk. To je celé… To nevylučuje, aby někdy, výjimečně, nepadla na hrubý pytel hrubá záplata. Neboť výjimka potvrzuje pravidlo. A pravidlem by měla být - slušnost.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky