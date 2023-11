Senátorka Zwyrtek Hamplová: Můj první komentář k přijetí vládního balíčku Senátem

reklama

Vážím si kolegů, kteří hlasovali proti nebo se alespoň zdrželi. Jména zveřejním. Nyní alespoň přehled (viz foto).

TEDY: Balíček vlády Senátem prošel. Musím se přiznat, že ta dlouhá vystupování s výhradami a pozměňovacími návrhy a následné zcela jiné hlasování dotyčného zcela nechápu, nemá-li to být tak trochu klidný spánek, nechci říct svědomí, před sebou sama. Muselo být totiž jasné, že když projde zákon, na žádné změny vůbec nedojde.

Tedy ti, kteří předkládali pozměňovací návrhy nebo říkali vážné výhrady, neměli podpořit zákon. Samozřejmě s těmi mlčícími a výrazně podporujícími vládu jsme na jiných stranách břehů zcela. Kolegové přednesli aspoň návrhy nebo řekli aspoň výhrady, a často velmi ostře - a dobře. Ale byli, bohužel, potom většina loajální.

Vím, že s tím mnozí hodně bojovali, a co k tomu dodat… Je to o prioritách a věrnosti volební straně, v jednom případě vládě.

Já jsem věrná vám a sama sobě, a hlavně České republice. Jak mi vysvětlili skvělí ekonomové, a také to, co jsem si sama nastudovala, přečetla a co znám hodně dobře z osobní zkušenosti, to, co bylo přijato, řeší důsledky, ne příčiny, a proto nezlepší a nevyřeší vůbec nic, naopak. Řadu toho zhorší. A postihne “nevinné”. Jak jinak, když tým řídí tým, vedený premiérem s nákupním košíkem, kterému zavírají, postupně, v řadě zemí dveře.

Tato vláda to prostě neumí. Ale včera jsem měla pocit, že jí to doslova všechno někteří kolegové ještě věří. Tedy že je to vláda skvělá a lepší už nemůže být.

Já už jí nevěřím dlouho ani pozdrav. Zvláště když potkají mě.

Balíček bude jistě ještě často téma. Ještě za rok.

