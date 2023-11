Senátorka Zwyrtek Hamplová: Na prvním místě musí být zájem ČR a jejích občanů

reklama

Vážení kolegové, kolegyně, vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, já budu velmi stručná.

Pokusím se doplnit i pana kolegu Fischera se svým pohledem na věc. Já si myslím, že na prvním místě, padala tady spousta vět, co musí být na prvním místě, musí být zájem ČR a jejích občanů. A tímto pohledem se musíme dívat na všechny otázky, které řešíme. Na druhém místě musí být zájem velmi usilovně nejen náš, ale všech evropských zemí. A nejen evropských zemí o mírové řešení všech konfliktů, které dnes probíhají a kterých jsme denně svědky.

A až potom jsou na místě všechny další pohledy, které nechci tady rozebírat, protože si myslím, že ať tady řeknu cokoli, tak by to byla ztráta času z důvodu dlouhodobé tendence, která u nás probíhá, spíš proválečná. Já jsem spíše pro tendenci promírovou. Takže proto jsem chtěla jen obrátit to pořadí. Na prvním místě zájmy ČR, na druhém mírová řešení a potom vše, co tady padlo, s čímž s dílčími věcmi bych i souhlasila.

Paní ministryně bych se jen chtěla zeptat, kolik toto všechno, co tu přednesla, bude ČR stát.

Děkuji.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



