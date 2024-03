Senátorka Zwyrtek Hamplová: Nás škrtli, zde se plní pokyny jiných

reklama

Pojmy demokracie a právní stát jako “klamavá reklama” pro diktátorské manýry. Stalo se něco neuvěřitelného. Opravdu jsem myslela, že je to podvrh, že to není možné. A ona je to pravda.

Zástupci českých vládních (!) stran založili se zástupci stran slovenské opozice (!) OFICIÁLNÍ (byť navenek mimoparlamentní) uskupení - Platforma česko-slovenského dialogu o budoucnosti evropské bezpečnosti a demokracie - jehož deklarované cíle jsou tyto:

ochrana liberální demokracie (přitom odmítají respektovat výsledky demokratických voleb na Slovensku a jako oficiální představitelé vládních stran navazují oficiální spolupráci se slovenskou opozicí) - v mezinárodních vztazích nevídané

ochrana právního státu (principy právního státu jsou ohrožovány bohužel podobnými kroky)

podpora Ukrajiny (tedy opět kladou na první místo zájmy třetí země)

pevné ukotvení v EU (tedy přihlášení se k Bruselu “bez diskuze”)

pevné ukotvení v NATO (tedy opět “bez diskuze”)

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ

senátorka



Zakladatelé z českých vládních stran se navíc veřejně (!) přihlásili k tomu, že v tomto uskupení se slovenskou opozicí hodlají zasahovat do vnitřního dění na Slovensku (!), kde byla demokraticky zvolena nová vláda. Citace: “S kolegy ze slovenské strany jsme při intenzivním několikahodinovém jednání řešili současnou situaci na Slovensku, včetně například témat změn v trestním právu nebo vládní snahy o proměnu slovenského veřejnoprávního média RTVS.” (1. místopředseda nového uskupení Lukáš Vlček, poslanec za Vysočinu). Probůh…

Tento krok je v mezinárodních vztazích naprosto nevídaný.

Aby zástupci vládních stran založili podobné uskupení, které deklaruje, že chce spolu se zástupci opozice jiné země zasahovat do jejích vnitřních záležitostí bez ohledu na demokraticky zvolenou vládu, to je de facto vypovězení standardních zahraničních vztahů se Slovenskem. To je na tom to tragické - že oni si opravdu myslí, že mohou doslova všechno, a tak to také dělají.

To dobré (a až neuvěřitelné!) na tom je, že to, o co jim jde a co hodlají bez ohledu na názor většiny nás, českých občanů, na všech frontách dělat, vyhlásili bezelstně takto veřejně. Je třeba vědět, kdo je kdo. Fakt, že k tomu zneužívají heslo “společně za demokracii” a “ochrana právního státu”, když obsahem je naprosto pravý opak, vnímejme jako snad už patologické omámení mocí. Název by totiž měl být - “Společně proti výsledkům demokratických voleb na Slovensku, za Ukrajinu, za EU a za NATO.”

Že tam schází Česká republika, Slovenská republika a jejich občané? Správně jste pochopili. O nás totiž nejde, nás škrtli. Zde se plní pokyny jiných. Dokonce už takto veřejně. Jako “klamavou reklamu” tam napsali pojem demokracie a právní stát, a dosáhnout chtějí svého “diktátorství”.

Probudíme se už? Všichni?

