Nacher (ANO): Kolektivní vina, aplikovaná vládními subjekty, je ubohá

14.08.2025 13:09 | Monitoring

Reakce na koaliční útoky kvůli kauze poslankyně Balaštíkové, publikovaná na svém facebookovém profilu

Foto: Hans Štembera
Popisek: Patrik Nacher

Generalizace, paušalizace a kolektivní vina aplikované vládními subjekty jsou ubohé. ANO osobní selhání M. Balaštíkové odsoudilo a okamžitě vyvodilo nezbytné politické důsledky. Způsobem, o němž by koaliční strany ve svém případě referovaly jako o „důkazu mimořádné politické kultury”.

Anketa

Bude se koncem roku 2025 na Ukrajině stále válčit?

78%
16%
6%
hlasovalo: 303 lidí

Jak by ta situace vypadala, kdybychom generalizovali stejně, jako níže ODS a TOP 09:

Budou naše dcery v bezpečí, když bude vládnout TOP 09, která má ve svých řadách dva odsouzené násilníky?

Bude možné spolehnout se na „čistotu” bitcoinů zakoupených od státu, když bude vládnout ODS? A pokvete na jejími zástupci řízených resortech klientelismus, jako doposud?

Jezdí všichni v KDU-ČSL přes obec 92 km/h, jako jejich předseda Marek Výborný, a bude tedy při jejich opětovném vládním angažmá na českých silnicích bezpečno?

Budou i nadále nerušeně probíhat ministerské alkoholové večírky v průběhu tragických událostí, jako na MPSV za M. Jurečky?

Mají všichni členové STAN stejné šifrované telefony jako V. Rakušan a M. Redl, případně je mají jejich děti na hraní?

Ing. Patrik Nacher

  • ANO 2011
  • poslanec
Článek obsahuje štítky

Nacher , ANO , kolektivní vina , Balaštíková

autor: PV

Mgr. Jan Farský byl položen dotaz

Farský (STAN): Ve střední Evropě posilují antievropské a antiukrajinské síly

A vy se díváte? Vždyť co dobrého jste pro nás občany udělali, když je naše životní úroveň rok od roku nižší a vše je čím dál víc dražší a míň a míň dostupné - viz třeba bydlení, ale třeba i zdravotníků ubývá, kvalitní učitelé se do škol za ty platy taky nehrnou... PS: Umíte si představit, že byste ž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

