Nacher (ANO): Kolektivní vina, aplikovaná vládními subjekty, je ubohá

Generalizace, paušalizace a kolektivní vina aplikované vládními subjekty jsou ubohé. ANO osobní selhání M. Balaštíkové odsoudilo a okamžitě vyvodilo nezbytné politické důsledky. Způsobem, o němž by koaliční strany ve svém případě referovaly jako o „důkazu mimořádné politické kultury”.
Jak by ta situace vypadala, kdybychom generalizovali stejně, jako níže ODS a TOP 09:
Budou naše dcery v bezpečí, když bude vládnout TOP 09, která má ve svých řadách dva odsouzené násilníky?
Bude možné spolehnout se na „čistotu” bitcoinů zakoupených od státu, když bude vládnout ODS? A pokvete na jejími zástupci řízených resortech klientelismus, jako doposud?
Jezdí všichni v KDU-ČSL přes obec 92 km/h, jako jejich předseda Marek Výborný, a bude tedy při jejich opětovném vládním angažmá na českých silnicích bezpečno?
Budou i nadále nerušeně probíhat ministerské alkoholové večírky v průběhu tragických událostí, jako na MPSV za M. Jurečky?
Mají všichni členové STAN stejné šifrované telefony jako V. Rakušan a M. Redl, případně je mají jejich děti na hraní?
autor: PV