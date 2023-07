Senátorka Zwyrtek Hamplová: Naše země hraje roli užitečného pěšáka

reklama

Ano, vybočujeme z řady svou přímostí, a možná i odvahou, ale mne se tento přístup mnohokrát osvědčil - když jsem třeba chtěla ve své více jak dvacetileté praxi nacházet nové právní cesty… A nebála se nikdy ani státu, když drtil formalismem malé obce a města, nebo třeba nemocnice… Stejně nekompromisně jsem přistoupila k protiústavním covid opatřením a přílišnému zapojení naší země do války, tedy k dění v posledních třech letech. Argumenty, fakty, analýzami, názory… Protože mi jde o podstatu věci.

O co jde těm politikům, nevím. Ale v době covidové jim vůbec nešlo o lidi a jejich zdraví a vyprovokovaný válečný konflikt je vším, jen ne tím, co se tvrdí. Evropa ničí ekonomicky sama sebe a naše země v tom hraje roli užitečného pěšáka. Ve hře velmocí. A odnáší to naše české rodiny, naše domácí firmy, zemědělci, neuvěřitelně se zadlužujeme…

Ano, snaha nás s názorem a argumenty dehonestovat je stálá, je nefér, zákeřná, zlá… Ale… Ale už je to vidět tak, že se to otáčí proti autorům toho lovu na nás “nezlomné”. Slyším to ze všech stran… Díky proto všem, kteří při nás stojíte, a třeba nás v obchodě obejmete. Děláme to pro naši zemi… Aby byla nadále právním a rozumným státem a dobrým místem pro život. Což je teď obojí ohroženo. A proto bojujeme za změnu tohoto směru. A mohu vás ujistit, že jsem v dobré společnosti. Těm lidem jde opravdu o věc.

