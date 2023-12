Senátorka Zwyrtek Hamplová: Obrovské množství otazníků mi brání zvednout ruku

reklama

Já už jen doplním. Chtěla bych výslovně podpořit návrh pana kolegy Canova na zamítnutí tohoto návrhu, a to velmi stručně ze tří důvodů.

Jednak jeho argument protizákonnosti účinnosti potvrzuji, je to prostě tak. Neměli bychom hlasovat pro normu, která je v rozporu se zákonem. Za sebe sama bych tam doplnila ještě dva důvody. Často až někdy úzkostlivě dbáme, abychom postupovali v souladu s EU. Tady jdeme svým sólo projektem, který, nejsem přesvědčena o tom, ale říkám to jako laik na základě logické selské úvahy, postupujeme vlastní cestou, která tam bude stát – úplně nechápu – ty pojmy nižší a vyšší desítky milionů korun.

Já bych chtěla i ve vztahu k tomu pojmu veřejné listiny říci jednu věc. Ať je to tak nebo tak, pokud by to i bylo chápáno jako veřejná listina, tak si musíme uvědomit, že to není jen o prokazování totožnosti, která nám usnadní život, já také nerada nosím těch 10 karet v peněžence, takže obecně tento směr podporuji, nicméně toto konkrétní provedení považuji za nešťastné určitou zmatečností, která vyžaduje toto všechno vysvětlování kolem.

A uvědomme si, že to není dlouho, vláda tu řešila, jak to bude s výdaji pošty a podobně. Na poště se také ověřují podpisy a tak dále. To vše je s tím spojeno. Volební komise, to jsem si ani nevzpomněla, správná poznámka. Takže s tímto se bude muset naučit strašná spousta lidí. Bude to vyžadovat strašnou spoustu techniky. A význam, pokud to tak je, pokud to má i význam veřejné listiny, tak o to víc bych počítala do deseti, než něco podobného přijmeme, protože pojem „veřejná listina“, přítomní právníci ví, je velmi závažná věc.

Takže když to zrekapituluji, důvody k to mu, co tu uvedl, řekla bych ten nejzávažnější, pan kolega Canov, protiprávnost účinnosti, tak opravdu zbytečné náklady, příliš mnoho otazníků, příliš mnoho dopadů na praxi jak při faktické realizaci, tak při právních dopadech. Mohou tam být výrazné dopady veřejné listiny, možnosti zneužití. Nejsem tak přesvědčena, že to má ten právní význam, jak jsem si zákon četla. Mohou kolem toho být dohady.

Takže je tam opravdu obrovské množství otazníků, které mi brání pro to zvednout ruku. A myslím si, že je na místě tento návrh zamítnout jako předčasný, nepříliš připravený a s tím, že neumíme zatím vidět správně, kolik to bude stát úsilí v praxi jak faktického lidského, tak finančního. Takže podporuji návrh pana kolegy Canova zamítnout tento návrh.

