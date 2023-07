Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pan premiér a jeho tým se do funkce prolhali

reklama

Nevšímám si toho pouze já, jsem jedna z mnoha. Jen jsem teď víc slyšet, tak na to poukazuji. Současný pan premiér a jeho tým se do funkce prolhali. To udělat kterýkoli starosta se sliby, s kterými šel do voleb, tak končí. Nic podobného tady ještě nebylo. Mám na mysli podobný podvod na voličích v takovém rozsahu.

Pan premiér se snažil lhát i při prvním vystoupení, které jsem měla tu čest slyšet na půdě Senátu, a také jsem na to hned na místě reagovala. Tedy na půdě Senátu byla má “premiéra” reakce “na premiéra”. Asi ho to tehdy překvapilo - na půdě Senátu to asi nečekal.

Pokud si dobře vzpomínám, “zaměnil” tehdy slova “slíbili jsme si, že se možná dohodneme” ( státy EU), za tvrzení “dohodli jsme se”. Což je nebe a dudy. A takto “mimo” byl od té doby mnohokrát - hlavně zcela mimo svých volebních slibů. Podvedl hlavně své voliče… A ti by měli mít dobrou paměť.

