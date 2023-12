Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pane ministře, mlčte!

reklama

Pane ministře, mlčte! Neberte lidem vánoce a nestrašte je vykonstruovanou pseudohrozbou jen proto, že už vám nic jiného z vašeho tragického vládnutí nezbylo. Všechno se vám sype pod rukama, zoufalství mezi lidmi se blíží vrcholu, a nevěří vám už devět lidí z deseti. U moci se držíte pouze početní většinou ve sněmovně a v senátu a díky velmi slabému prezidentovi. Tedy přiznejme si, že jen díky pár desítkám lidí této země jste ještě tam, kde jste. (A senát se už “sem tam” dokonce vzepře).

Vytahovat za této situace a po tragické pražské střelbě a uprostřed Vánoc válku jako téma do titulků je od vás jako ministra už jen bezohledné zoufalství. Vašeho zoufalství. Jako byste si snad to, co tvrdíte, dokonce přál. Nechte toho. Řečí o válce, a nejlépe i toho vládnutí. Prostě na to nemáte. Jste jen pan Lipavský, co si momentálně hraje na ministra zahraničí České republiky… A už dávno jste to měl pro neschopnost a v zájmu naší země položit.

