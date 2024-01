Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pepo, ty náš starosto, napiš a přísahej, že nejsi růžovej

reklama

Zneužívání nejvyšší důvěryhodnosti funkce starostů v názvu jedné politické strany mi vadilo od počátku, přestože mám mezi členy této strany mnoho starostů-přátel. Ostatně jako ve všech stranách. Ale je to velmi nefér vůči starostům právě z jiných stran a starostům nezávislým, kterých je většina. Především jde tedy o název velmi klamavý, a tím vůči voličům zcela unfair.

Privatizace důvěryhodnosti funkce starostů v názvu strany byla završena. Nové PR je totiž založeno viditelně už jen na pojmu “STAROSTOVÉ” (nezávislí byli odsunuti). A ta aktuální růžová barva to moc nevylepšila - starostové budou díky ní pouze čelit vtipům. Už dnes mi je mnozí hlásí, a staronové dění kolem názvu své funkce v názvu strany je po nějaké době zase zvedlo ze židle.

Zkrátka vidíme opět v přímém přenosu snahu Víta Rakušana politicky “zprivatizovat” tu obrovskou práci všech starostů v celé zemi pro sebe sama, a vyžehlit si aktuálním zvýrazněním slova “starostové” to, co téměř vyžehlit nejde. Škodí tak vlastně všem starostům včetně těch svých. Ani ti “jeho” totiž nikdy neobhájí politiku dnešní vlády včetně Rakušanova podpisu pod migrační solidaritou. Protože právě zase starostové (a primátoři) by ty migranty dostali nakonec na starost. Obdobně jako americké vojáky, kteří mají u nás díky této vládě otevřené dveře k “dočasnému pobytu”. Ano, i to tato vláda schválila pod zástěrkou “obrany”.

Zkrátkapředstavte si, že by vznikla strana “Lékaři a…”, “Zdravotní sestry a ”, “Záchranáři a…”Zpěváci a herci a…”, “Olympionici a …”Co by na to řekli lékaři, sestry, herci, olympionici… její nečlenové, nebo dokonce odpůrci? My s nimi nemáme nic společného, a protestovali by. Když opominu, že podobný zavádějící název směrem k jedné, takto specifické veřejné funkci neměl být patrně vůbec zaevidován, nelze se divit, že vzniká potřeba těch ostatních starostů se proti tomuvymezit. A je to vlastně škoda. Vím, že starostové jsou schopni spolu držet napříč spektrem, spornému se vyhnout, a v regionech nebývá často větší síla.

“Privatizací” důvěryhodnosti starostů se to zbytečně narušuje, a jak vím z ohlasů, lze očekávat logickou reakci. Nakonec to patrně straně Víta Rakušana víc uškodí. Ono se ale opravdu nevyplácí přivlastňovat si práci tisíců lidí, na jejichž výsledcích nemá daný člověk minimální zásluhu. Naopak, ve své funkci jim ji často komplikoval… a ještě komplikuje.

Vít Rakušan se svými lidmi tedy právě převlékl PR kabát a zprivatizoval pro svou stranu práci všech starostů v naší zemi. A to doslova. Ta náhlá změna “všeho” mnohé odhaluje, což neškodí, ale to, že v tom figuruje a může s tím být spojován de facto každý starosta v této zemi, mi vadí jako znalkyni prostředí radnic bytostně. Protože vím, jak je to nespravedlivé a… hledám to slovo…. drzé.

A jak čtu maily a slyším v telefonech, hlavně to vadí těm starostům a starostkám “v terénu”. Úvahy o cedulích a odznacích “No Vít Rakušan” nejsou v těchto dnech na radnicích vůbec ojedinělé. A co víc, chtějí to po nich v hospodách a jinde sami lidé. “Pepo, ty náš starosto, napiš a přísahej, že nejsi růžovej.”

