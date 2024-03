Senátorka Zwyrtek Hamplová: Pokud se lze na někoho v této zemi spolehnout, jsou to místní radnice

reklama

Dnes bych se ráda obrátila na obce a města v celé České republice. Ráda bych vyzvala starosty a starostky a členy a členky zastupitelstev českých, moravských a slezských obcí, městysů a měst, aby nám pomohli. Svými zkušenostmi a svou autoritou.

Žádejte jako samospráva po české vládě to, co vyžaduje stát a občané po vás, kteří nesete přímou osobní odpovědnost za vše, co se děje ve vašich obcích a městech, tedy nesete přímou osobní odpovědnost za samosprávu, a jsou na vás kladeny trvale, a někdy až nespravedlivě, ty nejvyšší nároky. A vy je plníte - proto má obecní samospráva dlouhodobě nejvyšší důvěru občanů naší země. Je vás v obcích a městech více jak 59 tisíc, ve funkcích jste často dvě, tři i více volebních období. Protože musíte obstát – a tak dobře pracujete.

Nemůžete si dovolit, aby ve vašich obcích nefungovaly základní služby, nemůžete si dovolit astronomické dluhy, nemůžete si dovolit svým občanům lhát nebo, v lepším případě, něco zamlčovat. Vaše smlouvy nemohou být začerněné, a pokud by se vám zaplnila na protest proti čemukoli hlavní náves nebo náměstí, nemohli byste to přehlížet, protože dnes a denně mezi svými občany chodíte.

V místním, tedy veřejném tisku, a v ostatních médiích, musí dostat prostor všechny názorové proudy z obce, a pokud způsobíte škodu, je velmi pravděpodobné, že ji také budete muset zaplatit, a pokud ve funkci selžete, budete muset dřív nebo později odejít. Není vůbec podstatné, jakou značku máte za jménem, podstatné je, co je za vaším jménem vidět.

Jistě – i v obcích se najdou hříšníci, ale je jich mizivé procento, a většinou brzy, a neslavně, skončí.

Většině zastupitelů jde skutečně o to, aby hájili zájmy svých obcí a měst a jejich občanů. Nám tady dnes jde o totéž na úrovni České republiky – hájit její suverenitu, hrdost, prosperitu a zájmy všech občanů. Každý český, moravský a slezský občan je současně občanem některé z vašich obcí nebo vašeho města, jsme tedy všichni na jedné lodi. Vím z komunikace s vámi, že na svých územích nechcete migranty, nechcete americké základny, ale naopak chcete fungující zdravotnictví, školství, chcete mít na svém území podnikatele, ať už malé živnostníky poskytující tolik potřebné služby, tak velké zaměstnavatele, zemědělské podniky, chcete pro mladé dostupné bydlení, chcete prostředky na důstojné postarání se o seniory.

Jako samospráva chcete také přiměřenou „suverenitu“, a tu vám dá jen suverénní Česká republika. Jsem od roku 1990 výraznou zastánkyní samosprávy, stála jsem jí po boku v době, kdy byly snahy jí zasahovat do jejích práv, a je tomu tak stále. Proto nemohu nevidět, že nenápadná i nápadná snaha omezovat suverenitu České republiky by ohrozila právě i územní samosprávu. Byl by zde pouze jediný rozdíl – namísto českého státu by zásahy do práv obcí a měst přicházely z evropské úrovně, a to nesmíme připustit.

Potřebujeme suverénní Českou republiku, a v České republice samostatnou a suverénní samosprávu, která bude spravovat své věci v mezích zákona tak, jak uzná za vhodné. Suverénní samospráva nemůže být bez suverénní České republiky, a finančně silná a soběstačná samospráva nemůže existovat v předlužené, na jiných závislé a chudé zemi. V této době proto musíme zapomenout na to, co nás rozděluje, ale stavět na tom, co nás musí spojovat.

Zájmy a suverenita naší země, a životní potřeby občanů České republiky, kteří jsou současně občany vašich obcí a měst. Od nejmenší obce Závist na Jižní Moravě, od obce s nejméně občany Vysoká Lhota na Pelhřimovsku, až po hlavní město Praha. Všichni jsme teď na jedné lodi, a měli bychom proto táhnout za jeden provaz – to je udělat to, co by se stalo v každé obci, kdyby její vedení neobstálo. Žádat výměnu, a žádat, aby finanční zdroje zůstávaly k dispozici potřebám našich občanů, třeba i prostřednictvím obecních rozpočtů.

Protože co já zase vím, je to, že pokud se lze na koho v této zemi spolehnout, jsou to místní radnice. V dalších letech proto budu usilovat o posílení jejich pravomocí vůči státu.

