Senátorka Zwyrtek Hamplová: Postoj zástupců vlády? Nezajímá. Ale naprosto

reklama

Tolik petic ještě v historii ČR nebylo… Dnes se na půdě Poslanecké sněmovny projednávaly hned tři. Dvě předložila strana PRO (téma energetiky a svobody slova), jednu zemědělci (nerovnost podmínek vlastníků - zemědělců). Fakta, argumenty, logické analýzy… Všech jednání jsem se zúčastnila, protože všechna témata mne zajímala. A ve všech případech jsem na straně předkladatelů petice. A postoj zástupců vlády? Hlas občanů? Nezajímá. Ale naprosto. Naopak - vůči zemědělcům to bylo až karatelsky. Energetika - útěk od problému, nepravdy… a svoboda slova? Reakce ministra - jediná věta: “KRIT (Krizový informační tým) funguje dobře.” Teď jen zda to není vlastně potvrzení obsahu dané petice. Co bych na tom našla dobrého? Že to tu znělo s plnou otevřeností. Natvrdo. A že to pevně stmeluje opozici. Napříč spektrem. Bylo to vidět i o přestávkách… A pokud kdo toto z koalice bude nadále obhajovat a krýt, není opravdu soudný. Nebo chytrý. Nebo obojí dohromady. Pár záběrů z velmi dynamického odpoledne…

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátorka Zwyrtek Hamplová: Hlas občanů zástupce vlády nezajímá Senátorka Zwyrtek Hamplová: Neberte si do úst naše děti Senátorka Zwyrtek Hamplová: Přestávám věřit, že něco podobného může být náhoda Senátorka Zwyrtek Hamplová: Vrátí se nám to jako bumerang

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE