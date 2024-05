Senátorka Zwyrtek Hamplová: Protiústavní kroky České televize jako veřejné služby

reklama

Žádný průzkum nemůže obhájit nerovné šance ve veřejnoprávním vysílání. Zveřejněný průzkum agentury Kantar, který si objednala ČT, je svými výsledky - mírně řečeno - udivující. Ale budiž. Zkusme věřit, že voliči opravdu začali opět a nečekaně milovat vládní strany. Také velkoryse a teoreticky připusťme, že všechny ostatní průzkumy v posledním roce tedy musely být trvale zavádějící. Ok.

Ale tím velkorysost končí. Postavit totiž na tomto jednorázovém průzkumu jedné agentury rozhodnutí, kteří z lídrů volebních uskupení budou připuštěni ve veřejnoprávní televizi do předvolebních debat, a kterým bude naopak přístup odepřen, je právně naprosto neobhajitelné.

Veřejnoprávní televize musí dát stejný prostor všem - ať už zazářit, nebo se historicky znemožnit. Předem není oprávněna určovat, kdo stojí a kdo nestojí voličům za pozornost. Tedy nesmí před volbami někomu znemožnit vůbec promluvit, a tím ho předem diskvalifikovat z rovné politické soutěže (která tím pádem rovná nebude), a jinému naopak blahosklonně říct - ty můžeš.

Je to totiž tak jasná snaha ovlivnit výsledek voleb, že by to neměli akceptovat ani ti “připuštění”, jsou-li demokraté. I oni by měli trvat na tom, aby všichni kandidující měli ve veřejnoprávním vysílání stejné šance, tedy měli by jasně říct, že “buď všichni, nebo nikdo, protože chceme soutěžit fér”.

Ať už by pak ony debaty byly obsazeny na základě nahodilého výběru losem, nebo třeba podle abecedy, a sešli se tak třeba “malí”, “velcí”, parlamentní nebo mimoparlamentní, byly by to jasné a fér podmínky, navíc divácky nepochybně ještě více přitažlivé. Zato opakující se debaty stále stejných, údajně osmi, předem vybraných politických subjektů podle onoho jednoho průzkumu je přístupem jednoznačně v rozporu s naším ústavním pořádkem.

Článek 5 naší Ústavy říká, že “Politický systém je založen na …volné soutěži politických stran, respektujících základní demokratické principy….” Jedním ze základních demokratických principů je rovnost politické soutěže. Nelze proto akceptovat nedůvodně nerovné podmínky kandidujících subjektů ve veřejnoprávní televizi. Je to jakoby běžci měli jinak startovací čáru…

Česká televize by tedy měla velmi rychle přehodnotit svůj přístup, nebo najít zákonnou oporu pro své jednání “volební předvýběr”. Nenajde ji. Rovná soutěž je pouze rovný přístup všech kandidujících do televizních debat.

Umím si predstavit, že na základě této předvolební selekce by mohly být výsledky voleb právně zpochybněny. Právě proto, že jde o veřejnoprávní vysíláni, které takto předem “volí” za voliče a manipuluje jejich míněním. Tyto volby ale nemají žádné první a druhé kolo. Zvláště pokud by oním “prvním kolem” měl být ten jeden jediný průzkum na objednávku.

Ten je pouze chabé a z hlediska práva zcela neobhajitelné alibi pro ony nerovné šance, s kterými přichází Česká televize.

