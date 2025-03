Senátorka Zwyrtek Hamplová: S občany je nutné diskutovat o absolutně všech otázkách

Dobrý den, vážená paní ministryně, vážení páni kolegové, kolegyně, já mám na úvod jednu dobrou zprávu, budu velmi stručná. Původně jsem chtěla komentovat některé záležitosti ohledně bezpečnosti naší země, co a jak si kdo pod tímto pojmem představuje, co vyžaduje za kroky, které musíme udělat a tak dál. Ale domnívám se, že na to si každý z nás udělá svůj názor. Máme spoustu informací, mnoho informací, ještě více, než každý občan této země. Nicméně, co jsem v podstatě neodolala okomentovat a musím komentovat, protože se dnes a denně pohybuji mezi lidmi na radnicích a všude, tak mě velmi, v uvozovkách to chápejte, děsí věty, kterými to vždycky začíná.

Vždycky v historii... Že otázka bezpečnosti, samozřejmě podepisuji, co řekli kolegové, je povinností každé vlády. To podepíšu i poslepu. Nicméně jak si tuto bezpečnost představujeme? Co k tomu vede? Zda jsme v tuto chvíli, jak tady padalo od mé předřečnice, ohroženi a tak dál, to už je potom věc výkladu. Tak jak právo je věcí výkladu, podle mého názoru je velmi nebezpečné i v těchto souvislostech vyslovovat věty, že otázka bezpečnosti je otázkou, protože to je povinnost vlády, o které se nemusíme bavit s občany. Není povinností vlády ptát se občana, jak v těchto věcech bude postupovat, není povinností vůbec diskutovat s občany o těchto otázkách. S občany je nutné diskutovat o absolutně, a to slovo podtrhuji, o absolutně všech otázkách. Všechny tyto otázky se jich dotýkají. Dotýkají se rozpočtu naší země, dotýkají se dalších otázek, které tady padaly a které jsem řekla, nebudu je komentovat, nebudu s nimi polemizovat, každý si na ně dělá svůj názor.

Absolutně nesouhlasím s těmi větami, že jsou otázky v této zemi, o kterých není vláda, a teď hovořím, kterákoliv vláda, povinna diskutovat s občany, není povinností vůbec se s občany bavit. Velmi s tím nesouhlasím a myslím si, že pokud tyto věty budou padat z parlamentní půdy, že jsou otázky, o kterých se s občany prostě bavit nebudeme, protože si to rozhodneme v těch pár lidech po svém, tak nám to občané odpoví ve volbách. V tom případě jsem klidná, že se mezi těmi lidmi dnes a denně pohybuji. Děkuji.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



