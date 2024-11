Senátorka Zwyrtek Hamplová: Tvrdé probuzení. Kdo bude další na řadě?

EU páchá ekonomickou sebevraždu. Dopadne to na každého z nás, pokud to nezastavíme a nedostaneme opravdu rozum. Říkáme to mnozí tzv. proti všem už dlouho, zatímco naše vláda si aktuálně libuje, že lepší už to nemůže být a za pár let “německé platy”. Odkud to berou, proboha? Ti lidé žijí mimo realitu. Zcela mimo realitu…

Daně bezohledně zvyšují, zato vytvářejí komplex neuvěřitelných regulací, nesmyslných příkazů, dotací a LGBT ideologií. Podnikatelům berou podnikatelskou svobodu, jen aby je sedřeli z kůže. Na miliardy svých často chaotických a zbytečných výdajů “do větru” a rozpočtovou rozmařilost a neodpovědnost. Z jejich kapes to nejde - platíme to my. Něco podobného udělat kterýkoli starosta, končí a obviní ho policie.

Anketa Měla by Česká republika přistoupit k BRICS? Ano 96% Ne 1% Nevím/Nezajímá mě to 3% hlasovalo: 3669 lidí

Na naší hlouposti zato vydělávají jiní… Ostatně za tragikomedii kolem ruského plynu a zvyšujících se poplatků z Německa by se měl snad někdo zodpovídat. Jdeme ke dnu. EU jako celek a Česká republika je neschopností této vlády v čele pelotonu.

Kdo tu proto ještě někdy vysloví, jak skvěle se teď máme a bude to čím dál lepší, jen tam ještě dnešní “chytré” ponechat, měl by dostat do…. Do peněženky průměrný plat, nájemní byt a do péče dvě děti. Bez úspor, neboť ty dávno padly…. Dávám těm optimistům měsíc, maximálně dva…

A ekonomická kooperace v EU je kde? Po aktuální zkušenosti s poplatky z Německa od 1. ledna? Tak ta je, vážení, přesně tam, co jako dáma nemohu vyslovit. Tu chtějí zavést hlavně v případě migrace, nemají totiž kam poslat ty inženýry, které si sami pozvali, a teď neví, co s nimi. Tak chtějí i české obce a města. Nikdy! Říkám já. Kolik nás bude?

Zkrátka musíme se vzpamatovat - velmi rychle. A pustit k tomu na všech úrovních schopné, vytrvalé a odvážné lidi.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



senátorka Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky