Senátorka Zwyrtek Hamplová: Učebnicový příklad snahy o profesní diskriminaci

Kádruji, kádruješ, kádrujeme… NEUVĚŘITELNÉ.

Nevěřila jsem vlastním očím, když jsem si tento text přečetla. Opravdu zakážeme lidem, kteří slepě neodkývou vše, co se jim předloží, výkon jejich povolání? V tomto případě zpěvu? Nebo ještě zákeřněji - nedovolíme, nebo ztížíme, jim ho vykonávat, když jim nepronajmeme sály nebo “nedoporučíme” účast na jejich akcích, protože jsou “nevhodní”?

Jde přímo o učebnicový příklad snahy o profesní diskriminaci z důvodu projevu jiného názoru, v tomto případě na očkování. Jde ze strany těch lidí nejen o zcela neomluvitelné výroky vůči turné Ilony Csákové, ale jde především o výroky v rozporu s naší Ústavou a Listinou základních práv a svobod. Profesní diskriminace je zcela nepřípustná, protože každý průměrný člověk chápe, že názory na očkování nemají se zpěvem a výkonem tohoto povolání nic společného. Ostatně o podobném typu “nevhodnosti” by mohla mluvit třeba Marta Kubišová…

Jedinou odpovědí na podobné nehorázné výroky mohou a měly by být plné sály posluchačů, ať očkovaných nebo neočkovaných, protože o to tady vůbec nejde - jde o to, že kvůli vlastnímu názoru byla Ilona Csáková označena některými lidmi za “nevhodnou” (!!!!) A to může být začátek konce svobodné, demokratické společnosti. A to nesmíme NIKDY připustit. Nikomu nesmí být zakazován výkon povolání pro projevený názor. A přesně o to ti lidé žádají…

PS: A nemusíme chodit ani tak do minulosti k Martě Kubišové. Nedávno nebyl jako host připuštěn na akci olympionik a lékař Lukáš Pollert (!!!), v Olomouci byla v těchto dnech zrušena akce Martiny Kociánové a jejích dvou hostů v Pevnosti poznání. Opět - “nevhodnost” (!!!) z důvodu jiných názorů. V demokratické společnosti a právním státě něco neuvěřitelného.

Mgr. Jana Zwyrtek Hamplová NEZ



