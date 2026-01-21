Šichtařová (Svobodní): DSA. Gumový a zneužitelný předpis. Budu proti

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k Zákonu o digitální ekonomice.

Šichtařová (Svobodní): DSA. Gumový a zneužitelný předpis. Budu proti
Popisek: Markéta Šichtsřová v OVM

Brzy se ve sněmovně bude hlasovat o Zákonu o digitální  ekonomice, jehož součástí je implementace tzv. DSA do českého práva. DSA požaduje filtrovat nejen nezákonný obsah, ale i obsah „škodlivý“. (Škodlivý pro koho?) Mezi tzv. systémová rizika mimo jiné řadí i něco, co označuje za „skutečné či předvídatelné nepříznivé dopady na občanský diskurz“. Gumový a zneužitelný předpis představující jedno z nejvýznamnějších ohrožení svobody slova. Pro mě no-go. Ruku nezvednu.

