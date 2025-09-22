Šichtařová (Svobodní): Fialova vláda se potřebuje prezentovat údajnými úspěchy

Ekonomka a lídryně SPD v Praze Marketa Sichtarova (Svobodní) vysvětlila příčiny růstu počtu bankrotů mezi živnostníky. Přispívá tomu daňová zátěž a slabá poptávka. „Zvláště silně je to vidět ve stavebnictví, kde firmy jsou postižené hromadným odkládáním staveb z důvodu průtahů ve stavebních povoleních,“ řekla pro neČT24.
„Fialova vláda se potřebuje prezentovat údajnými úspěchy, aby získala hlasy ve volbách. Skutečný stav ekonomiky je maskován... Příčiny (růstu počtu bankrotů) jsou v postupném navyšování odvodů živnostníků. Více lidí si dokáže spočítat, že se jim živnost nebo malá firma daňově nevyplatí, a tak zavírají podnikání. Vedle toho lze v mnoha odvětvích pozorovat slábnoucí koupěschopnou poptávku. To je v rozporu s oficiálními čísly, kdy HDP podle statistiků roste.“
(rozhovor pro neČT24 najdete ZDE)
Ing. Markéta Šichtařová
autor: PV