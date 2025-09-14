Šichtařová (Svobodní): Občané a malé firmy jsou rukojmími

„Dochází tady k prorůstání korporací a států podobně jako kdysi třeba v Itálii,“ říká ekonomka Markéta Šichtařová. Stát a korporace podle ní spolu fungují jako kartel a navzájem si nahrávají, přičemž rukojmími v této hře jsou občané a malé firmy.
„Zchudnutí a větší ovladatelnost populace nejsou cílem, ale nástrojem pro zisk ještě větší moci a ekonomické síly,“ vysvětluje Markéta Šichtařová. V rozhovoru ZDE rozkrývá mechanismy vyvolávání strachu, který je hlavním nástrojem ovládání populace a zároveň i důvodem, proč si lidé nechají takové zacházení líbit.
„Když veřejnost přestane slyšet na vyvolávání jednoho strachu, tak se velmi rychle najde nějaké jiné téma, na základě nějž se vyvolá nový strach a nové přerozdělování peněz,“ komentuje ekonomka, které nedávno vyšla nová kniha s názvem Na prahu nové civilizace.
Jakou špinavou práci dělají korporace pro stát? Jakou roli v této hře hraje armáda? Co všechno lidé kartelu korporací a států zaplatí? Dá se od letošních voleb čekat nějaká větší změna?
