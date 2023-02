Síla (SPD): Proč premiér Fiala sliboval, že se nebude sahat na penze?

reklama

Dobrý den. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedkyně, vážené dámy a pánové, já bych chtěl navrhnout úplně nový bod do projednávání, a sice Vláda se snaží vzít lidem část důchodů, kdybyste si to zapsala. (V sále je hluk.)

Předsedkyně PSP Markéta Pekarová Adamová Já se moc omlouvám, pane poslanče. Ještě jednou požádám kolegyně a kolegy o klid a vás o zopakování, protože, přiznám se, ten hluk je tak příliš vysoký, že jsem slyšela jenom část. Vláda...

Poslanec Jan Síla: Ten bod zní: Vláda se snaží vzít lidem část důchodů. (Předsedající: Děkuji.) Nikdo rozumný v dnešní situaci nepopře nutnost omezení rozpočtových výdajů, jde však o onu premiérovu obecnou spravedlnost. Vláda staví společnost před hotová fakta. Proč dovolila nárůst platů ústavních činitelů ve chvíli, kdy musela vědět, že dramatický nárůst výdajů rozpočet neunese.

Proč ministerstvo financí předložilo, jak se ukazuje, zcela fiktivní návrh státního rozpočtu bez dostatečných rezerv? Proč premiér Fiala sliboval, že se nebude sahat na penze a nebude se zvyšovat věková hranice odchodu do důchodu?

Rozhodnutí vlády snížit zákonem předepsanou červnovou valorizaci důchodů se děje poté, co si před pouhými sedmi týdny s odvoláním na nutné dodržování zákona poslanci a vláda od 1. ledna 2023 zvedli platy průměrně o 12,7 %. Stejně tak jsme přilepšili soudcům, státním zástupcům ve všech stupních soudů i státních zastupitelství. Zákon je zákon, tak co se dá dělat.

Jen o pár týdnů později, až po tom, co se podařilo vládě a jejím loutkovodičům protlačit Pavla do prezidentského křesla, vláda předkládá návrh změny také platného zákona, ale kterým chce dosáhnout pravého opaku - snížení starobních a dalších důchodů. Tento nepoměr u platných zákonů, kdy jeden se musí dodržovat a jeden ne, to nejsilnější voličské skupině důchodců premiér Fiala neměl odvahu vysvětlit.

Místo toho jen podotkl, cituji: "Cítili jsme nutnost sáhnout do toho mechanismu valorizací i z hlediska obecné spravedlnosti, mezigenerační solidarity a udržitelnosti do budoucna." Vysvětlování neudržitelnosti a postupu vlády přehodil na ministra Jurečku, kterému mimochodem tuto úlohu nezávidím. Ten se daného úkolu zhostil stejně jako z historie známý politik - stokrát opakovaná lež se stává pravdou.

Opakovaně tvrdí, že k žádnému snížení důchodů nedochází, přičemž se nezmiňuje o tom, že nedodržení platného zákona o zvýšení důchodů se vlastně rovná jeho snížení. Ale v intencích ministra Jurečky se skutečně nejedná o snížení důchodů, ale jen o nenavýšení podle zákona. To, že se jedná ve skutečnosti o neoddiskutovatelné reálné snížení důchodů v poměru k navýšení cen spotřebitelského koše důchodců, dobře ví. Ale zadání je jasné. Muž s koženou brašnou nesmí projet, tak budeme střílet vinen, nevinen. Nejde o snížení, nejde o snížení, nejde o snížení. Snad počítá se stařeckou demenci důchodců, kteří mu třeba uvěří. Omlouvám se důchodcům.

Současná vláda minimálně od poloviny minulého roku věděla, že valorizace důchodů bude drahá, ale s oznámením o snížení čekala až na dobu po prezidentských volbách. Přitom kalkuluje s tím, že do řádných parlamentních voleb je ještě daleko a lidé na tuto levárnu zapomenou. Pro vás v pravé polovině sálu je to chytrá taktika, pro ostatní lidi je to však cynická lež na úrovni nejhorších populistů.

Chápu, že vláda se rozhodla preferovat kdeco před vlastními důchodci, kteří si svoje důstojné důchody usilovnou prací během celého svého života zaslouží. Současná vláda zavádí toto opatření proti těm, kteří nemají možnost si přivydělat jiným způsobem a bránit se. Z pohledu práva je to legální, ale z pohledu současné drahoty je to nehumánní. Jen doufám, že tito lidé do dalších parlamentních voleb nezapomenou a kdyby, tak jim to budeme připomínat. Děkuji.

