Simerská (Zelení): Nová kapitola pro ČR i varovný prst

Znamená to, že těch 4853 hlasů v Ústeckém kraji se dá násobit! Jsem opravdu hrdá na kampaň dělanou se zlomkem prostředků a lidských zdrojů v porovnání s jinými stranami. A pod obrovským tlakem narativu Zelený rovná se ztracený hlas.

Moc děkuji volební lídryni Magdalena Davis, byla naprosto úžasná ve všech debatách a rozhovorech, spolu s Michal Berg oba spolupředsedové na maximum předvedli vedení a úroveň moderní evropské strany, za kterou se nejen nemusím stydět, ale můžu na ní být hrdá. Je to kvalitativně řádově jinde než před 4 lety, jenže jak od včera dostávám ve všech osobních zprávách – holt jsme se teď teprve zbavili komunistů a estébáka, jde to tady pomalu, německých 15 % pro Zelené teprve přijde.

Takže i na to 1,28 % pro Ústecký kraj nezbývá než být hrdá, je to nejlepší Zelený výsledek ze všech krajů. Což je dost paradox ve světle toho, jak to v kraji dopadlo celkově:

ANO 35,61

SPOLU 19,77

PIRSTAN 13,99

SPD 11,87

—

Přísaha alias Pomsta 4,36

A tady mám varovný prst, protože to znamená, že tady jsou nálady jinde a další vláda na ně musí reagovat, jinak je tu sociálně časovaná bomba! Už teď je jasné, že parlament kulhá na jednu nohu. Jestli nebude nikdo zvedat efektivně sociální témata a levnou práci, za 4 roky bychom se mohli šeredně divit, kdo to využije a začne luxovat přízeň lidí, kteří nebudou cítit, že někdo mluví jejich jazykem a stará se o jejich svět. Byla by to strašná cena za zbavení se Babiše.

A životní prostředí, klimatická změna, uhlí, modernizace průmyslu bez zástěrek, že to prostě jinak nejde, udržitelné hospodaření v krajině? Kdo toto potáhne je velká otázka.

Celkově mi z voleb zatím plynou radosti, tam nebudu opakovat, komunisti a Babiš out, ale i otazníky. Obrovsky děkuji iniciativě Zakroužkuj ženu. Žen je sice pořád málo, 25 % není nic úžasného, ani ta kritická třetina, ale je to nejvíc, co kdy bylo. Preferenční hlasy pomohly 12 ženám do sněmovny! Takže hýbe se to a bude dál, snad se něco zviditelnilo. Tady holt asi pořád dokola opakovat. Tváří se stala Johanna Neje a byla hodně a dobře vidět!

ALE od rána jsou na ČT 24 samé kravaty! Komentátoři, moderátoři, politologové, vyjednavači, sociologové, ekonomové. Snad jediná byla Iveta Radičová kolem půl druhé. Za chvíli to vypnu a jedu čistit hlavu k ovcím. Jenže tohle nastavení zůstane. Pořád se to nemění! Vyjednavač Radim Pařík z praxe k lídrům stran a koalic vyslal vzkaz, že ženy i muži vyjednávají stejně dobře, ale u žen se osvědčilo, že do hry nevstupuje ego, nechtějí ukázat, že jsou lepší, ale zaměřit se na výsledek. Hej, less ego equals less voice??!! Dejme zelenou ženám, a teď už mimo kampaň!

A teď to ještě vysvětlit přátelům za hranicemi ve všech souvislostech. Greens under 1 %, what, seriously?

Cítím to jako novou kapitolu a teď jen, jak se to psaní rozvine.

Lenka Simerská

Zdroj.

