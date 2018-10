Sklenák (ČSSD): Zavedením karenční doby lidé nezačali být zdravější

Děkuji za slovo.

Já jen v reakci na pana kolegu Kupku. Po několikáté zopakovaný argument, že ta opatření fungují, že to funguje, ale co vlastně tedy funguje? Funguje to, že prostě lidé nejsou na nemocenské a my pořád opakujeme, zejména u těch nízkopříjmových, že to je proto, protože si to nemohou dovolit jít na nemocenskou. Prostě ten výpadek příjmů si nemohou ti lidé dovolit. Vy to nechcete pochopit, asi podle sebe soudím tebe, ale v tom je ten problém. Tady samozřejmě zavedením karenční doby lidé nezačali být zdravější, ale přestali chodit na nemocenskou a samozřejmě v tomto světle kulhá i to srovnání s ostatními státy, protože to bychom potom museli skutečně do detailu srovnávat ty úpravy, příjmy zaměstnanců, jaké mají benefity od zaměstnavatelů atd., ale prostě vykládat, že toto opatření funguje, jako že je pozitivní, jenom proto, že se snížilo procento lidí na nemocenské, rozhodně neodpovídá realitě.

