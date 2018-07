Skopeček (ODS): Budeme tvrdou opozicí

Hlasoval jsem PROTI vyslovení důvěry Babišově vládě. Co mě k tomu vedlo? Skandální je už jen to, že vláda je nekompletní, na samém začátku chybí plnohodnotný ministr zahraničí. To ohrožuje naše národní zájmy a pozici ve světě. Bude to kvůli KSČM také vláda dramaticky levicová. Čekají nás další regulace, nařízení, sankce a vysoké daně. Ale nesmíme propadat depresi a pasivitě. Budeme tvrdou opozicí! Každým dnem se budeme připravovat na převzetí vládní odpovědnosti. Po komunistech, ideologicky prázdném ANO a zdecimovaných socialistech bude třeba začít budovat malý, moderní a efektivní stát, který nebude šmírovat a překážet aktivním a odpovědným lidem.

