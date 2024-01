Skopeček (ODS): Chci pracovat pro Středočechy a vidět výsledky své práce

reklama

Jednotná koalice SPOLU, vycházející z dlouhodobého silného středo-pravicového zastoupení v regionu, má za cíl udělat ze Středočeského kraje znovu nejúspěšnější kraj v České republice, ze kterého budou jiní hejtmani, podnikatelé i občané čerpat inspiraci. Lídrem kandidátky je současný předseda regionu a poslanec Jan Skopeček.

„Krajské a senátní volby jsou a budou mimořádně důležité – nejen proto, jak bude vypadat politika v jednotlivých krajích, ale i proto, co se bude posléze odehrávat na celostátní politické scéně. Jsme si toho vědomi a nebereme je na lehkou váhu. Dnešní dohoda je toho důkazem,“ uvedl předseda ODS Petr Fiala. „Dalším důkazem toho, jak vážně tyto volby bereme, je i to, kdo bude lídrem středočeské kandidátky. Jan Skopeček má za sebou celou řadu zkušeností na celostátní, ale i na krajské úrovni právě ve středních Čechách. Jsem přesvědčen, že jím vedená kandidátka úspěšně naváže na volby do Poslanecké sněmovny z roku 2021, ve kterých jsme porazili ANO a další politické strany. Věřím, že nabídne správná řešení občanům a s programem adekvátním pro střední Čechy tyto volby koalice SPOLU vyhraje,“ doplnil Fiala.

„Koalice SPOLU je alternativou vůči populismu a chaosu. A to platí nejen na celostátní úrovni. Naše spolupráce má smysl i pro volby krajské, které bezprostředně ovlivňují život našich občanů, ať už se jedná o dostupnost zdravotní péče, škol nebo veřejné dopravy. Ve Středočeském kraji nás spojuje odpovědný přístup ke správě financí, k péči o životní prostředí, dopravní infrastrukturu i naše kulturní dědictví. Za TOP 09 povede krajskou kandidátku Václav Švenda, který má za sebou úspěchy v příbramské komunální politice, kde se jako místostarosta úspěšně vypořádal se zakořeněnou korupcí a arogancí moci. Jako krajský radní pokračuje ve slušné a poctivé politice zaměřené na výsledky. SPOLU je zárukou stability a zkušenosti. Naši kandidáti tyto kvality nabídnou voličům v blížících se krajských volbách,“ sdělila předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„Umění domluvit se není v politice vždy samozřejmé. My nyní dokazujeme, že to možné je, a to i na krajské úrovni. Mezi největší výzvy pro krajské politiky patří správa infrastruktury, zvláště silnic první a druhé třídy, rozvoj středního školství, zdravotnictví, sociálních služeb, ale i odlehlých venkovských oblastí. Právě koalice SPOLU se svým programem a volbou kvalitních lidí dokáže pomoci tyto problémy ve Středočeském kraji smysluplně řešit. KDU-ČSL má ve Středočeském kraji jak starosty malých obcí, tak i větších měst. Jedním z nich je i Robert Pecha, lídr kandidátky za lidovce a starosta města Brandýs nad Labem-Stará Boleslav,“ řekl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.

„V listopadu jsem oznámil, že se ucházím o post hejtmana Středočeského kraje a udělám vše pro to, abychom do toho šli SPOLU. Po měsících jednání se to povedlo a dnes podepisujeme koaliční smlouvu. Mnozí se mě ptali, proč do toho jdu? Je to jednoduché. Chci pracovat pro Středočechy a vidět výsledky své práce, tak jako jsem je viděl v minulosti. Já byl na kraji 16 let. Byl jsem předsedou výborů, radním pro školství. Mám bohaté zkušenosti z Hořovic. Máme s rodinou střední Čechy opravdu rádi. Jdu do toho naplno a chci, abychom zvítězili,“ uvedl předseda středočeské ODS Jan Skopeček.

„Uzavření koaliční smlouvy je přirozeným vyústěním naší fungující čtyřleté spolupráce ve Středočeském kraji. Z kraje zmítaného skandály jsme se posunuli k tomu být krajem s nejnižším rizikem korupce a nejvyšší mírou transparentnosti. Seriózní, odpovědná a akční politika je i jádrem našeho programu pro nadcházející období,“ doplnil předseda krajské TOP 09 Václav Švenda.

„Prstenec okolo hlavního města Prahy se významně zvětšuje, a zvyšuje se tak poptávka po službách, vzdělávacích institucích i další nezbytné infrastruktuře. Zintenzivníme proto komunikaci s vedením hlavního města Prahy a prohloubíme strategickou spolupráci. Klademe důraz i na další agendy, jako je vzdělávání nebo bezpečnost. Naší snahou bude i zajištění prosperujícího zemědělství a živého venkova,“ uzavřel předseda středočeské KDU-ČSL Robert Pecha.

