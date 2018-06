Skopeček (ODS): Dosud privatizační fond fungoval, byla to rezerva státu, když se nedaří

Dobré odpoledne, děkuji za slovo. Dámy a pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si navrhnout zamítnutí tohoto zákona ve třetím čtení. Uvedu důvody, proč si myslím, že by to měl být správní krok.

Paní ministryně se tady snažila vysvětlit, jak je to vlastně logická úprava, já to jako logickou úpravu nevidím, dodneška privatizační fond fungoval, dodneška to byla rezerva státu pro období, kdy se hospodářsky nedaří, zejména právě na deficit tzv. důchodového účtu, který se dostává do deficitu v době, kdy ekonomika nešlape jako šlape dneska, kdy je nezaměstnanost větší, kdy nejsou takové platby odvodů do státního rozpočtu, jaké zažívá dnes tato vláda. Právě na toto období, na tyto účely máme privatizační fond, který se plnil jednak výnosy z privatizace, ale který se také plní každoročně dividendy ze státních podniků, tedy nejčastěji z ČEZu. Tyto peníze jsou zavázány, nemůže s nimi žádná vláda, ani tato ani předchozí ani ty předešlé, zacházet s těmito penězi, jak se jí to zlíbí, a byť paní ministryně říkala, že ty peníze už byly v minulosti využity na nejrůznější dílčí výdaje, tak to sice být pravda může, nicméně ten fond existoval stále a žádná vláda si ho nedokázala zrušit zcela úplně a vždycky respektovala to, že ho každoročně naplní peníze právě buď z privatizace nebo z dividend. Takže já nevidím žádný důvod v době, kdy se vláda chlubí, jak jí roste daňové inkaso, jak jí rostou daňové příjmy, díky ekonomickému růstu máme dokonce i přebytek toho důchodového účtu, tak já vůbec nechápu, že zrovna v této době velmi dobrého ekonomického počasí, velmi dobrých příjmů státního rozpočtu to této vládě nestačí a potřebuje si sáhnout do privatizačního fondu a utrácet peníze, které vždycky byly chápány jako peníze rezervní na nějaké mimořádné události, mimořádné výdaje státu, ať už to byly ekologické škody, ekologická zátěž nebo právě případný deficit penzijního systému v době ekonomické krize.

Konec konců, všem nám je jasné, že náš stávající důchodový účet nebo stávající penzijní systém není udržitelný, že tak, jak nám stárne populace, tak těch, kdo budou přispívat do toho průběžného systému, bude stále méně, těch, co z něj naopak čerpat budou, bude stále více. Je zřejmé, že do budoucna se ten deficit bude prohlubovat. Také nejde spoléhat na to, že bude neustále ekonomický růst takový, jaký máme dneska, že bude tak nízká nezaměstnanost, jakou máme dneska, a že tedy penzijní systém i bez jakýchkoli reforem, bez jakýchkoli změn můžeme v budoucnu očekávat jako přebytkový nebo vyrovnaný.

Paní ministryně říkala, že se ty peníze nikam neztratí, že budou využity efektivně, stále mluví o investicích. Já bych tento krok chápal od vlády a od ministryně, která v minulých letech dokázala proinvestovat nějaké nadprůměrné rekordní číslo, které by vyžadovalo opravdu se poklonit a vyjádřit úctu, nicméně když se podíváme na výše proinvestovaných peněz v uplynulých letech, tak zjišťujeme, že vláda, zejména tvořená hnutím ANO, ale i sociálními demokraty, nedokázala investovat v průměru více než dokázaly investovat vlády v mnohem horších ekonomických podmínkách. Čili ten argument, že to bude na investice, je falešný, minulá vláda nedokázala investovat více než dokázaly investovat vlády v uplynulých letech a je tedy zřejmé, že pokud si skutečně vláda hnutí ANO na ty peníze sáhne, tak to budou peníze utracené, projedené. Konec konců, šermuje se tady se slůvkem "půjde to na investice". No když se podíváme na inzeráty hnutí ANO v tisku, co všechno považují za investice, tak hnutí ANO přepsalo ekonomii, přepsalo ekonomické termíny a za investici považuje dokonce i jízdné zdarma pro naše spoluobčany. No to tak, paní ministryně je, paní ministryně se diví. Podívejte se, zeptejte se svého PR oddělení, jaké zadává inzeráty. Zjistíte, že za investice vaše PR oddělení považuje i jízdné zdarma, což samozřejmě žádnou investicí není. Investice má jasnou definici. Tohle je hra s termíny a snaha oblbnout voliče. A já na takovéto výdaje, které prostě budou projedeny, nechci posílat vládě další peníze, které vždycky byly chráněny tím zákonem, vždycky byly na období nějakých mimořádných událostí. Tato vláda nedokáže hospodařit šetrně, což vidíme i v návrhu státního rozpočtu na příští rok, vidíme to i v realitě hospodaření předchozích let. Nedokáže investovat, čili nepotřebuje žádné další dodatečné peníze. Samotný ekonomický růst jí přináší nebývalé peníze navíc, to by jí v jejím rozhazování mělo stačit. Nedopusťme, aby mohla rozhazovat i peníze, které by měly sloužit budoucnosti této země třeba na penzijní reformu. Prosím o to, abyste tento návrh zákona odmítli ve třetím čtení, což navrhuji. Děkuji za pozornost.

