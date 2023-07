Skopeček (ODS): Francie? Nezvládnutá masová migrace z jiných civilizačních okruhů

reklama

Přeji Francii, této krásné zemi s hlubokými kulturními kořeny, ať co nejrychleji obnoví svoji vnitřní bezpečnost. Pro celou Evropu je to další silné varování, co může způsobit nezvládnutá masová migrace z jiných civilizačních okruhů. Migrace těch, kteří nechtějí žít podle principů a pravidel zemí, do kterých přišli.

Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu i pro klasické liberály. Moderní, paternalistické státy, které budou zasahovat a regulovat všechny možné sféry našich životů, ale nezajistí svým občanům bezpečnost, neskončí dobře.

Jde o vážná témata, kterým se nesmíme vyhýbat. Pokud nad tím budou zavírat oči standardní demokratické politické síly, populisté a extremisté (kterým jde o vše jiné, než o demokracii a svobodu jednotlivce) toho využijí.

V těchto těžkých chvílích myslím na slušné Francouze.

Ing. et Ing. Jan Skopeček, Ph.D. ODS



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Skopeček (ODS): Všem dětem i rodičům přeji krásné léto a prázdniny Skopeček (ODS): Měli bychom brát Orwellova varování velmi vážně Skopeček (ODS): Systém sociálních dávek je zneužíván a je potřeba to řešit Skopeček z ODS vzkazuje důchodcům: Proti průměru se máte lépe, než za Babiše

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.